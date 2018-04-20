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Индикаторы

Blau_Candlestick_Index - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1200
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор William Blau Candlestick Index отображает индекс свечи Вильяма Блау.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Period - период;
  • Applied price - цена расчета;
  • First smoothing period - период первичного сглаживания;
  • Second smoothing period - период вторичного сглаживания;
  • Third smoothing period - период результирующего сглаживания;
  • Upper level - уровень перекупленности;
  • Lower level - уровень перепроданности.

Расчет:

CSI =100 * EMA(EMA(EMA( Candlestick Momentum (period) ))) / EMA(EMA(EMA(HH - LL))))

Volume_Accumulation_Percentage Volume_Accumulation_Percentage

Индикатор накопленных объемов за период.

Volume_Accumulation Volume_Accumulation

Индикатор накопленных объемов.

Blau_Candlestick_Momentum Blau_Candlestick_Momentum

Моментум свечи Вильяма Блау.

Blau_Directional_Trend_Index Blau_Directional_Trend_Index

Индекс направления тренда Вильяма Блау.