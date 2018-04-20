Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Blau_Candlestick_Index - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1200
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор William Blau Candlestick Index отображает индекс свечи Вильяма Блау.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Period - период;
- Applied price - цена расчета;
- First smoothing period - период первичного сглаживания;
- Second smoothing period - период вторичного сглаживания;
- Third smoothing period - период результирующего сглаживания;
- Upper level - уровень перекупленности;
- Lower level - уровень перепроданности.
Расчет:
CSI =100 * EMA(EMA(EMA( Candlestick Momentum (period) ))) / EMA(EMA(EMA(HH - LL))))
Volume_Accumulation_Percentage
Индикатор накопленных объемов за период.Volume_Accumulation
Индикатор накопленных объемов.
Blau_Candlestick_Momentum
Моментум свечи Вильяма Блау.Blau_Directional_Trend_Index
Индекс направления тренда Вильяма Блау.