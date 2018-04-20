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Blau_Candlestick_Momentum - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор William Blau Candlestick Momentum отображает моментум свечи Вильяма Блау.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Candlestick Momentum = Price - Price N Period назад
Blau_Candlestick_Index
Индекс свечи Вильяма Блау.Volume_Accumulation_Percentage
Индикатор накопленных объемов за период.
Blau_Directional_Trend_Index
Индекс направления тренда Вильяма Блау.Blau_Mtm
Моментум Вильяма Блау.