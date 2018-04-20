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Индикаторы

Blau_Candlestick_Momentum - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1250
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор William Blau Candlestick Momentum отображает моментум свечи Вильяма Блау.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Candlestick Momentum = Price - Price N Period назад

Blau_Candlestick_Index Blau_Candlestick_Index

Индекс свечи Вильяма Блау.

Volume_Accumulation_Percentage Volume_Accumulation_Percentage

Индикатор накопленных объемов за период.

Blau_Directional_Trend_Index Blau_Directional_Trend_Index

Индекс направления тренда Вильяма Блау.

Blau_Mtm Blau_Mtm

Моментум Вильяма Блау.