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Blau_Directional_Trend_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор William Blau Directional Trend Index отображает индекс направления тренда Вильяма Блау.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- First smoothing period - период первичного сглаживания;
- Second smoothing period - период вторичного сглаживания;
- Third smoothing period - период результирующего сглаживания;
- Upper level - уровень перекупленности;
- Lower level - уровень перепроданности.
Blau_Candlestick_Momentum
Моментум свечи Вильяма Блау.Blau_Candlestick_Index
Индекс свечи Вильяма Блау.