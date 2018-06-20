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Blau_Candlestick_Index - MetaTrader 5脚本

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威廉·布劳烛条指数指标显示威廉·布劳烛条指数。

它有七个输入参数:

  • Period - 周期;
  • Applied price - 计算价格类型;
  • First smoothing period - 初始平滑周期;
  • Second smoothing period - 二次平滑周期;
  • Third smoothing period - 结果平滑周期;
  • Upper level - 超买等级;
  • Lower level - 超卖等级。

计算:

CSI =100 * EMA(EMA(EMA( Candlestick Momentum (period) ))) / EMA(EMA(EMA(HH - LL))))

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20507

Volume_Accumulation_Percentage Volume_Accumulation_Percentage

一段区间内的交易量累计指标。

Volume_Accumulation Volume_Accumulation

交易量累计指标。

Blau_Candlestick_Momentum Blau_Candlestick_Momentum

威廉·布劳 (William Blau) 烛条动量。

Blau_Directional_Trend_Index Blau_Directional_Trend_Index

威廉·布劳 (William Blau) 方向性趋势指数。