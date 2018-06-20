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Blau_Candlestick_Index - MetaTrader 5脚本
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威廉·布劳烛条指数指标显示威廉·布劳烛条指数。
它有七个输入参数:
- Period - 周期;
- Applied price - 计算价格类型;
- First smoothing period - 初始平滑周期;
- Second smoothing period - 二次平滑周期;
- Third smoothing period - 结果平滑周期;
- Upper level - 超买等级;
- Lower level - 超卖等级。
计算:
CSI =100 * EMA(EMA(EMA( Candlestick Momentum (period) ))) / EMA(EMA(EMA(HH - LL))))
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20507
Volume_Accumulation_Percentage
一段区间内的交易量累计指标。Volume_Accumulation
交易量累计指标。
Blau_Candlestick_Momentum
威廉·布劳 (William Blau) 烛条动量。Blau_Directional_Trend_Index
威廉·布劳 (William Blau) 方向性趋势指数。