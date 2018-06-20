交易量累记振荡指标在单独的窗口中显示由以下公式计算的烛条交易量图表:

VA = Volume * ((Close-Low)-(High-Close))/(High-Low)

其中:

TVA= 一段时间内的 VA 总和 TV = 一段时间内的交易量总和 VACC[Period] = (TVA / TV) * 100

指标有一个输入参数: