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Volume_Accumulation_Percentage - MetaTrader 5脚本
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交易量累记振荡指标在单独的窗口中显示由以下公式计算的烛条交易量图表:
VA = Volume * ((Close-Low)-(High-Close))/(High-Low)
其中:
TVA= 一段时间内的 VA 总和 TV = 一段时间内的交易量总和 VACC[Period] = (TVA / TV) * 100
指标有一个输入参数:
- Period - 计算周期。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20506
Volume_Accumulation
交易量累计指标。SSIFT
平滑随机逆费舍尔 (Fisher) 变换。
Blau_Candlestick_Index
威廉·布劳 (William Blau) 烛条指数。Blau_Candlestick_Momentum
威廉·布劳 (William Blau) 烛条动量。