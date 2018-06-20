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价格脉动 - MetaTrader 5EA

runik | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路提供者: Nikolay

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 使用 CopyTicks 函数引用真实逐笔报价 - 它等待在 XXX 次逐笔报价内价格超过 NNN 点。


输入

  • Lots - 开仓交易量 (手数)
  • Stop Loss - 止损
  • Take Profit - 止盈
  • the price must pass NNN points
  • within XXX ticks
  • the minimum delay between trades (in seconds)

价格脉动

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20501

N-_Candles_v7 N-_Candles_v7

智能交易系统搜索连续 N 根相同的烛条。 它在看涨烛条时买入，并在看跌烛条时卖出。 已参考账户类型，即，是否为净持还是对冲。

Small_Inside_Bar_Strategy Small_Inside_Bar_Strategy

Small_Inside_Bar_Strategy - 基于 Small_Inside_Bar 指标的智能交易系统。

KAMA KAMA

考夫曼 (Kaufman) 自适应移动均线 (KAMA)

SSIFT SSIFT

平滑随机逆费舍尔 (Fisher) 变换。