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价格脉动 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1464
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Nikolay。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 使用 CopyTicks 函数引用真实逐笔报价 - 它等待在 XXX 次逐笔报价内价格超过 NNN 点。
输入
- Lots - 开仓交易量 (手数)
- Stop Loss - 止损
- Take Profit - 止盈
- the price must pass NNN points
- within XXX ticks
- the minimum delay between trades (in seconds)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20501
N-_Candles_v7
智能交易系统搜索连续 N 根相同的烛条。 它在看涨烛条时买入，并在看跌烛条时卖出。 已参考账户类型，即，是否为净持还是对冲。Small_Inside_Bar_Strategy
Small_Inside_Bar_Strategy - 基于 Small_Inside_Bar 指标的智能交易系统。