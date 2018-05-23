Doug Schaff 创建了几个指标可以用于评估趋势，

其中他的一个指标称为 "Shaff CD" (其实它使用的是 MACD 的信号线，而不是使用的 MACD). 结果得到的指标可以把 Schaff 趋势的汇总分离按照从0到100的范围进行度量，使得在货币趋势中可以更容易地识别超买和超卖水平，并且可以替代 RSI 用于最终的计算。