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Doug Schaff 创建了几个指标可以用于评估趋势，
其中他的一个指标称为 "Shaff CD" (其实它使用的是 MACD 的信号线，而不是使用的 MACD). 结果得到的指标可以把 Schaff 趋势的汇总分离按照从0到100的范围进行度量，使得在货币趋势中可以更容易地识别超买和超卖水平，并且可以替代 RSI 用于最终的计算。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20498
Schaff Trend RSX
Schaff Trend RSX 是 "一种更加平滑的 RSI"，没有延迟，在这个版本中计算的是 RSX 而不是 RSI。这使斜线更加平滑，而颜色(倾斜方向)的变化更加减少。Schaff Trend RSI
Schaff Trend RSI 是一个 MACD 的 RSI。
Schaff TCD RSX
为了过滤掉更多的错误信号，这个 Schaff TCD RSI 指标的变体使用的是 RSX (是一种比“常规”RSI 更加平滑的 RSI) 来生成更加平滑的结果。Schaff Trend RSI MTF
Schaff Trend RSI 多时段版本。