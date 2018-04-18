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Советники

Futures Portfolio Control Expiration - эксперт для MetaTrader 5

Sergey Chalyshev
Sergey Chalyshev

Sergey Chalyshev

4.9 (23)
5 кодов 54 темы 2398 комментариев
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Советник демонстрирует использование функций, заложенных в скрипте Current Next Futures, для автоматического перехода на новый фьючерс перед экспирацией. Советник открывает позицию по трем инструментам соответствующего объема, указанных в входных параметрах. Отрицательные значения объема - для продажи, положительные - для покупки. За несколько часов до экспирации фьючерса (указывается в параметре hours_before_expiration) закрывает позицию и открывает новую на новом фьючерсе.


Входные параметры

  • Symbol1 - короткое название первого инструмента;
  • Symbol2 - короткое название второго инструмента;
  • Symbol3 - короткое название третьего инструмента;
  • Lot1 - объем для первого инструмента;
  • Lot2 - объем для второго инструмента;
  • Lot3 - объем для третьего инструмента;
  • hours_before_expiration - за сколько часов до экспирации переходить на новый фьючерс.

Предупреждение: Советник не тестировался в реальной торговле, написан для тестера.
EMA_WMA v2 EMA_WMA v2

EMA_WMA - советник MetaTrader 5. Пересечение двух iMA, MA. Трейлинг позиций.

TrueSort_1100 TrueSort_1100

Советник ждет, когда линии MA(10), MA(20), MA(50), MA(100) и MA(200) выстраиваются одна над одной (или одна под другой).

Schaff TCD RSX Schaff TCD RSX

В качестве логического шага для отфильтровывания возможных ложных сигналов, эта вариация индикатора Schaff TCD RSI использует RSX (более сглаженную версию RSI, чем обычная), чтобы выдавать более сглаженный результат.

Schaff TCD RSI Schaff TCD RSI

Преимущество индикатора Schaff Trend Convergence Divergence RSI имеет преимущество использования Schaff Trend CD на шкале от 0 до 100. Это упрощает определение потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в валютных трендах и апеллирует к RSI для проведения финальных расчетов.