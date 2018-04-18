Советник ждет, когда линии MA(10), MA(20), MA(50), MA(100) и MA(200) выстраиваются одна над одной (или одна под другой).

В качестве логического шага для отфильтровывания возможных ложных сигналов, эта вариация индикатора Schaff TCD RSI использует RSX (более сглаженную версию RSI, чем обычная), чтобы выдавать более сглаженный результат.

Преимущество индикатора Schaff Trend Convergence Divergence RSI имеет преимущество использования Schaff Trend CD на шкале от 0 до 100. Это упрощает определение потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в валютных трендах и апеллирует к RSI для проведения финальных расчетов.