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Futures Portfolio Control Expiration - эксперт для MetaTrader 5
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Советник демонстрирует использование функций, заложенных в скрипте Current Next Futures, для автоматического перехода на новый фьючерс перед экспирацией. Советник открывает позицию по трем инструментам соответствующего объема, указанных в входных параметрах. Отрицательные значения объема - для продажи, положительные - для покупки. За несколько часов до экспирации фьючерса (указывается в параметре hours_before_expiration) закрывает позицию и открывает новую на новом фьючерсе.
Входные параметры
- Symbol1 - короткое название первого инструмента;
- Symbol2 - короткое название второго инструмента;
- Symbol3 - короткое название третьего инструмента;
- Lot1 - объем для первого инструмента;
- Lot2 - объем для второго инструмента;
- Lot3 - объем для третьего инструмента;
- hours_before_expiration - за сколько часов до экспирации переходить на новый фьючерс.
EMA_WMA - советник MetaTrader 5. Пересечение двух iMA, MA. Трейлинг позиций.TrueSort_1100
Советник ждет, когда линии MA(10), MA(20), MA(50), MA(100) и MA(200) выстраиваются одна над одной (или одна под другой).
В качестве логического шага для отфильтровывания возможных ложных сигналов, эта вариация индикатора Schaff TCD RSI использует RSX (более сглаженную версию RSI, чем обычная), чтобы выдавать более сглаженный результат.Schaff TCD RSI
Преимущество индикатора Schaff Trend Convergence Divergence RSI имеет преимущество использования Schaff Trend CD на шкале от 0 до 100. Это упрощает определение потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в валютных трендах и апеллирует к RSI для проведения финальных расчетов.