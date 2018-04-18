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Schaff TCD RSX - индикатор для MetaTrader 5
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В качестве логического шага для отфильтровывания возможных ложных сигналов, эта вариация индикатора Schaff TCD RSI использует RSX (более сглаженную версию RSI, чем обычная), чтобы выдавать более сглаженный результат.
В этой вариации индикатора быстрее достигаются его верхнее и нижнее значения (0 и 100), чем в его обычной версии. Это вызвано особенностями расчета RSX. Это может помочь при быстрой оценке возможных краткосрочных разворотов тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20499
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Преимущество индикатора Schaff Trend Convergence Divergence RSI имеет преимущество использования Schaff Trend CD на шкале от 0 до 100. Это упрощает определение потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в валютных трендах и апеллирует к RSI для проведения финальных расчетов.Schaff Trend RSX
Schaff Trend RSX — это "сглаженный RSI" без запаздывания. В этой версии рассчитывается RSX вместо RSI. Это делает наклон более сглаженным и дает значительно меньше ситуаций смены цвета (а значит, и наклона).