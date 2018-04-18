В качестве логического шага для отфильтровывания возможных ложных сигналов, эта вариация индикатора Schaff TCD RSI использует RSX (более сглаженную версию RSI, чем обычная), чтобы выдавать более сглаженный результат.

В этой вариации индикатора быстрее достигаются его верхнее и нижнее значения (0 и 100), чем в его обычной версии. Это вызвано особенностями расчета RSX. Это может помочь при быстрой оценке возможных краткосрочных разворотов тренда.

