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Индикаторы

Schaff TCD RSX - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(17)
Опубликован:
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В качестве логического шага для отфильтровывания возможных ложных сигналов, эта вариация индикатора Schaff TCD RSI использует RSX (более сглаженную версию RSI, чем обычная), чтобы выдавать более сглаженный результат.

В этой вариации индикатора быстрее достигаются его верхнее и нижнее значения (0 и 100), чем в его обычной версии. Это вызвано особенностями расчета RSX. Это может помочь при быстрой оценке возможных краткосрочных разворотов тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20499

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Schaff TCD RSI Schaff TCD RSI

Преимущество индикатора Schaff Trend Convergence Divergence RSI имеет преимущество использования Schaff Trend CD на шкале от 0 до 100. Это упрощает определение потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в валютных трендах и апеллирует к RSI для проведения финальных расчетов.

Schaff Trend RSX Schaff Trend RSX

Schaff Trend RSX — это "сглаженный RSI" без запаздывания. В этой версии рассчитывается RSX вместо RSI. Это делает наклон более сглаженным и дает значительно меньше ситуаций смены цвета (а значит, и наклона).