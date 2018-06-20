EA 使用 Small_Inside_Bar 指标来搜索并显示 "孕线 (Inside Bar)" 价格行为的形态。

该指标本身不是 EA 操作所必需的，因为其数据是在 EA 内部计算的。

如果找到看涨的 "孕线" 形态，EA 将开多头仓位，而在看跌形态下，将开空头仓位。

有三种选项来开仓:

每个信号开一笔相关仓位，仓位通过止损或止盈平仓(*); 每个信号开一笔相关仓位, 而反向持仓则平仓 (波段加仓); 在信号处开相关仓位，前提是不存在此类持仓，而相反持仓平仓 (波段)。

EA 能够禁止买入/卖出活动，并可有翻转模式，即买入信号开空头仓位，反之亦然。

* In case of using the mode of opening all positions at all signals and if no Stop Loss or Take Profit levels are set, the EA cannot close positions by itself. 在这种情况下，图表上将显示警告，既不设置止盈也不设止损，并且您只能手工平仓。

请注意，此专家交易系统设计用于培训目的。

EA 有十二个输入参数:

Experts magic number - EA 仓位的独有标识符;

- EA 仓位的独有标识符; Mode of opening positions - 开仓模式: Any position on each signal - 每个信号处任何仓位 (*); Positions on each signal in one direction (swing with a refill) - 一个方向上若干笔持仓 (波段加仓); Always one position (swing) - 一直保持一笔持仓 (波段)。

- 开仓模式: Long positions is enabled - 启用开多头仓位 (Yes/No 切换);

- 启用开多头仓位 (Yes/No 切换); Short positions is enabled - 启用开空头仓位 (Yes/No 切换);

- 启用开空头仓位 (Yes/No 切换); Reverse trade - 业务翻转模式 (Yes/No 切换);

- 业务翻转模式 (Yes/No 切换); Lots - 开仓时的交易量;

- 开仓时的交易量; Stop loss in points - 以点数为单位的止损值 (0 表示无止损);

- 以点数为单位的止损值 (0 表示无止损); Take profit in points - 以点数为单位的止盈值 (0 表示无止盈);

- 以点数为单位的止盈值 (0 表示无止盈); Slippage of price - 开仓时允许的最大滑点;

- 开仓时允许的最大滑点; Multiplier spread for stops - 点差乘数，用于计算停止订单的合适距离 (*)。

- 点差乘数，用于计算停止订单的合适距离 (*)。 Waiting for environment update (in seconds) - 等待更新交易环境的以秒为单位时间 (**);

- 等待更新交易环境的以秒为单位时间 (**); Number of attempts to get the state of the environment - 尝试获取交易环境准确信息的次数 (***)。

* 对于挂单 (以及止损或止盈)，放置停止单的最小允许距离是 StopLevel。 即，挂单 (以及止损或止盈) 不能放置在比上述距离更靠近现价的地方。 但是，如果 StopLevel为零，它只是说明 StopLevel 处于浮动状态，而并非不存在。 在这种情况下，最小距离通常是 spread*2 的值，但有时甚至是双倍点差也是不够的。 这就是为什么我们为 EA 引入自定义点差乘数来计算挂单的最小距离。

** 当交易指令订单发送到服务器时，偶尔执行的延迟可能会导致错误地计算市价仓位的数量。 如果检测到这种 "未定义" 状态，则智能交易系统将等待指定的秒数，然后再次读取环境。

*** EA 参数中设置这种逐笔报价间等待时间的数量。 尝试获取有关环境准确信息的努力之后，智能交易系统退出处理并等待下一次逐笔报价。 如果此时更新交易环境失败，则 EA 将在这新的逐笔报价来临时重复尝试。

为了检验策略，在 2016.01.04 至 2018.03.29 的时间段内，使用 EURUSD H1 在 1 分钟 OHLC 模式下测试默认设置。 然后，为了找到止损和止盈的最佳值，后者在相同的模式和相同的时间段内进行了优化。

最优止损为 800 点，最佳止盈为 900 点: