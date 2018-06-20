EA 在 ChannelInd 指标绘制的通道中工作。

该指标本身不是 EA 操作所必需的，因为其数据是在 EA 内部计算的。

EA 遵照时间基准交易: 在 EA 设置中指定交易时间，EA 在通道边界上放置两笔挂单，并在通道的另一侧设置止损位，且不设置止盈价位。 在交易时间结束时，所有持仓均平仓，未触发的挂单将被删除。

请注意，此专家交易系统设计用于培训目的。

专家交易系统有八个可配置的参数:

Begin hour - 交易起始时间;

- 交易起始时间; End hour - 交易结束时间;

- 交易结束时间; Experts magic number - EA 仓位的独有标识符;

- EA 仓位的独有标识符; Lots - 开仓时的交易量;

- 开仓时的交易量; Slippage of price - 开仓时允许的最大滑点;

- 开仓时允许的最大滑点; Multiplier spread for stops - 点差乘数，用于计算停止订单的合适距离 (*)。

- 点差乘数，用于计算停止订单的合适距离 (*)。 Waiting for environment update (in seconds) - 等待更新交易环境的以秒为单位时间 (**);

- 等待更新交易环境的以秒为单位时间 (**); Number of attempts to get the state of the environment - 尝试获取交易环境准确信息的次数 (***)。

* 对于挂单 (以及止损或止盈)，放置停止单的最小允许距离是 StopLevel。 即，挂单 (以及止损或止盈) 不能放置在比上述距离更靠近现价的地方。 但是，如果 StopLevel为零，它只是说明 StopLevel 处于浮动状态，而并非不存在。 在这种情况下，最小距离通常是 spread*2 的值，但有时甚至是双倍点差也是不够的。 这就是为什么我们为 EA 引入自定义点差乘数来计算挂单的最小距离。

** 当交易指令订单发送到服务器时，偶尔执行的延迟可能会导致错误地计算市价仓位的数量。 如果检测到这种 "未定义" 状态，则智能交易系统将等待指定的秒数，然后再次读取环境。

*** EA 参数中设置这种逐笔报价间等待时间的数量。 尝试获取有关环境准确信息的努力之后，智能交易系统退出处理并等待下一次逐笔报价。 如果此时更新交易环境失败，则 EA 将在这新的逐笔报价来临时重复尝试。

为了检验策略，在 2017.01.02 至 2018.03.29 的时间段内，使用 EURUSD H1 在 1 分钟 OHLC 模式下测试默认设置。

然后在 1 分钟的 OHLC 模式下针对 EURUSD H1 优化交易开始/结束参数 (Begin hour 和 End hour):

使用以下设置获得最佳结果: