请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Schaff Trend RSI 是一个有用的指标，但是如果我们如果根据 RSI 的倾斜方向作为信号，可能给我们太多信号了，
解决方案看起来很明显: 既然 RSX 是"一种更平滑的 RSI"，并且没有延迟，这个版本就使用 RSX 来计算而不是 RSI 了，这使斜线更加平滑，而颜色(倾斜方向)的变化更加减少。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20494
Schaff Trend RSI
Schaff Trend RSI 是一个 MACD 的 RSI。多头与空头
这个指标在相同的指标子窗口中显示了多头和空头的动能，
Schaff TCD RSI
Schaff 趋势汇总分离指标可以把 Schaff 趋势的汇总分离按照从0到100的范围进行度量，使得在货币趋势中可以更容易地识别超买和超卖水平，并且可以替代 RSI 用于最终的计算。Schaff TCD RSX
为了过滤掉更多的错误信号，这个 Schaff TCD RSI 指标的变体使用的是 RSX (是一种比“常规”RSI 更加平滑的 RSI) 来生成更加平滑的结果。