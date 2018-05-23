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Schaff Trend RSX - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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Schaff Trend RSI 是一个有用的指标，但是如果我们如果根据 RSI 的倾斜方向作为信号，可能给我们太多信号了，

解决方案看起来很明显: 既然 RSX 是"一种更平滑的 RSI"，并且没有延迟，这个版本就使用 RSX 来计算而不是 RSI 了，这使斜线更加平滑，而颜色(倾斜方向)的变化更加减少。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20494

Schaff Trend RSI Schaff Trend RSI

Schaff Trend RSI 是一个 MACD 的 RSI。

多头与空头 多头与空头

这个指标在相同的指标子窗口中显示了多头和空头的动能，

Schaff TCD RSI Schaff TCD RSI

Schaff 趋势汇总分离指标可以把 Schaff 趋势的汇总分离按照从0到100的范围进行度量，使得在货币趋势中可以更容易地识别超买和超卖水平，并且可以替代 RSI 用于最终的计算。

Schaff TCD RSX Schaff TCD RSX

为了过滤掉更多的错误信号，这个 Schaff TCD RSI 指标的变体使用的是 RSX (是一种比“常规”RSI 更加平滑的 RSI) 来生成更加平滑的结果。