Kaufman AMA MACD 是完全使用 Kaufman AMA 构造的 MACD (甚至信号线也是使用它的). 这样，它就是完全自适应的 MACD (请记住 Kaufman AMA 是自适应的移动平均).

除了用于控制 Kaufman AMA 计算方法的通常参数之外，这个版本还有可调节的平滑和过滤，以消除小的 AMA 变化。