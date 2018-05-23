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听哦南昌我们有一个指标显示多头动能，而另一个显示空头动能，
因为它们的数值范围不同，它们可以放置在相同的窗口中，这样我们就有了二合一的多头与空头动能窗口，这个指标就是这样做的，还要感谢 MetaTrader 5 的新特点，它不会混乱 - 实际上可以很容易地读取两种动能的整体状态。这样我们在图表上就有了更多的空间，可以比以前看到更多信息。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20490
Kaufman AMA MACD
Kaufman AMA MACD 是完全使用 Kaufman AMA 构造的 MACD (甚至信号线也是使用它的). 这样，它就是完全自适应的 MACD (请记住 Kaufman AMA 是自适应的移动平均).有过滤的 Kaufman AMA
除了用于控制 Kaufman AMA 计算方法的通常参数之外，这个版本还有可调节的平滑和过滤，以消除小的 AMA 变化。
Schaff Trend RSI
Schaff Trend RSI 是一个 MACD 的 RSI。Schaff Trend RSX
Schaff Trend RSX 是 "一种更加平滑的 RSI"，没有延迟，在这个版本中计算的是 RSX 而不是 RSI。这使斜线更加平滑，而颜色(倾斜方向)的变化更加减少。