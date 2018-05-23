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自适应移动平均(Adaptive Moving Average, AMA) 指标是用于构建对价格序列噪声低敏感的移动平均的，并且特点是在趋势的侦测方面延迟最小。这个指标是由 Perry Kaufman 在他的书 "Smarter Trading（精明交易者）" 中开发和介绍的。
AMA 是用于替换通常的移动平均的，在1995年提出的时候，它超越了之前各种创造智能的移动平均的尝试，因为让用户有更多控制，
除了用于控制 Kaufman AMA 计算方法的常用参数之外，这个版本还有:
- 可调整的平滑，
- 可以消除较小 AMA 变化的过滤器。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20486
Sadukey
"Sadukey" 指标是一种在图表中组合了两个数字过滤器的指标，可以帮我们评估当前的趋势。非线性回归
这个指标是 MetaTrader 5 版本的非线性回归。线性回归是非常“快”的，当应对突然的市场变化，因此默认计算周期被设置为一个较长的周期比通常类似类型的指标。根据您的交易策略和交易风格，应当对周期数做一些实验。
Kaufman AMA MACD
Kaufman AMA MACD 是完全使用 Kaufman AMA 构造的 MACD (甚至信号线也是使用它的). 这样，它就是完全自适应的 MACD (请记住 Kaufman AMA 是自适应的移动平均).多头与空头
这个指标在相同的指标子窗口中显示了多头和空头的动能，