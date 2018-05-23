自适应移动平均(Adaptive Moving Average, AMA) 指标是用于构建对价格序列噪声低敏感的移动平均的，并且特点是在趋势的侦测方面延迟最小。这个指标是由 Perry Kaufman 在他的书 "Smarter Trading（精明交易者）" 中开发和介绍的。

AMA 是用于替换通常的移动平均的，在1995年提出的时候，它超越了之前各种创造智能的移动平均的尝试，因为让用户有更多控制，

除了用于控制 Kaufman AMA 计算方法的常用参数之外，这个版本还有: