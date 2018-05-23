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"Sadukey" 指标是一种在图表中组合了两个数字过滤器的指标，可以帮我们评估当前的趋势。
不幸的是数字过滤器的全部特点还不清楚，这可能是因为过滤器是由用于 MetaTrader 4 的数字化过滤器生成器来生成的，然后再在这个指标中使用的。无论如何，就算没有参数可以用来调整指标的工作，第一眼看起来指标还是有用的，对于趋势交易者也比较可靠。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20484
非线性回归
这个指标是 MetaTrader 5 版本的非线性回归。线性回归是非常“快”的，当应对突然的市场变化，因此默认计算周期被设置为一个较长的周期比通常类似类型的指标。根据您的交易策略和交易风格，应当对周期数做一些实验。MACD High/Low
MACD High/Low 使用了 MACD (nnn) 个柱之前的高价中的最高价和低价中的最低价来计算一条动态变化的零线，早期的上下水平以及趋势确认的上下水平。通过增加这些不固定的水平线，MACD 变得对市场变化反应更快了，而且 MACD 对趋势评估中的错误信号也减少了。
有过滤的 Kaufman AMA
除了用于控制 Kaufman AMA 计算方法的通常参数之外，这个版本还有可调节的平滑和过滤，以消除小的 AMA 变化。Kaufman AMA MACD
Kaufman AMA MACD 是完全使用 Kaufman AMA 构造的 MACD (甚至信号线也是使用它的). 这样，它就是完全自适应的 MACD (请记住 Kaufman AMA 是自适应的移动平均).