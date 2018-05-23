这个指标是 MetaTrader 5 版本的非线性回归。线性回归是非常“快”的，当应对突然的市场变化，因此默认计算周期被设置为一个较长的周期比通常类似类型的指标。根据您的交易策略和交易风格，应当对周期数做一些实验。

MACD High/Low 使用了 MACD (nnn) 个柱之前的高价中的最高价和低价中的最低价来计算一条动态变化的零线，早期的上下水平以及趋势确认的上下水平。通过增加这些不固定的水平线，MACD 变得对市场变化反应更快了，而且 MACD 对趋势评估中的错误信号也减少了。