MACD (由 Gerald Appel 在 1970 年代发明) 是应用最广泛的指标之一，

通常它是与一条零线和一条信号线组合使用的，这是一个好方法，但是零线部分有些它自己的问题。其中一个主要问题就是，在市场上有大的变化之后，如果市场回调，零线距离 MACD 的数值太远了，

这个版本保持信号线不便，但是改变了零线的处理方法，并且加上了通常不在 MACD 中使用的水平线。它使用了 MACD (nnn) 前面的柱形中高价的最高和低价的最低来计算了一种动态改变的零线，早期上下水平线和趋势确认的上下水平线。通过增加这些不固定的水平线，MACD 变得对市场变化反应更快了，而且 MACD 对趋势评估中的错误信号也减少了。