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动量指标通常用于趋势或者价格方向的评估，
这个指标在一些方面改变了它。止损是使用更平滑的动量来计算并且止损的方向也是根据更平滑动量的。
除了趋势的方向，止损水平是基于更平滑动量的数值，止损于使用平均的距离是根据更平滑动量的值计算，当市场非常动荡的时候要给止损更多空间，而在盘整阶段可以减少止损。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20476
更平滑的动量
更平滑的动量(Smoother momentum) 指标是一个解决动量指标主要问题的方法 - 它显示的数值很不平化，这样会在很多情况下产生很多错误信号 - 不论使用什么样的周期数来计算。不对称区带
不对称区带（Asymmetric bands）指标是一种当有趋势反转时避免延迟的方法（因为反向方面的区带距离当前价格太远了）。
MACD High/Low
MACD High/Low 使用了 MACD (nnn) 个柱之前的高价中的最高价和低价中的最低价来计算一条动态变化的零线，早期的上下水平以及趋势确认的上下水平。通过增加这些不固定的水平线，MACD 变得对市场变化反应更快了，而且 MACD 对趋势评估中的错误信号也减少了。非线性回归
这个指标是 MetaTrader 5 版本的非线性回归。线性回归是非常“快”的，当应对突然的市场变化，因此默认计算周期被设置为一个较长的周期比通常类似类型的指标。根据您的交易策略和交易风格，应当对周期数做一些实验。