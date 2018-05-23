动量指标通常用于趋势或者价格方向的评估，

这个指标在一些方面改变了它。止损是使用更平滑的动量来计算并且止损的方向也是根据更平滑动量的。

除了趋势的方向，止损水平是基于更平滑动量的数值，止损于使用平均的距离是根据更平滑动量的值计算，当市场非常动荡的时候要给止损更多空间，而在盘整阶段可以减少止损。