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Индикаторы

WCCI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1863
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор Weighted CCI представляет собой два CCI (быстрый и медленный), рассчитанные с учетом отношения двух ATR (быстрого и медленного) и двух максимальных уровней перекупленности/перепроданности. Индикатор выводит в отдельное окно две линии - линию быстрого CCI и линию медленного CCI.

Имеет десять настраиваемых параметров:

  • CCI Fast period - период расчета быстрого CCI;
  • CCI Slow period - период расчета медленного CCI;
  • Weight - сила влияния значений ATR на значения CCI;
  • ATR Fast period - период расчета быстрого ATR;
  • ATR Slow period - период расчета медленного ATR;
  • Applied price - цена расчета обоих CCI;
  • Overbought max - максимальное значение перекупленности (участвует в расчетах);
  • Overbought - значение уровня перекупленности;
  • Oversold - значение уровня перепроданности;
  • Oversold min - минимальное значение перепроданности (участвует в расчетах).

Simple_Support_Resistance Simple_Support_Resistance

Индикатор текущих уровней поддержки/сопротивления.

Trailing_Stop_Level Trailing_Stop_Level

Индикатор уровней StopLoss.

Trend_Force Trend_Force

Индикатор силы тренда.

RSI_With_Step_MA RSI_With_Step_MA

Сглаженный RSI.