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WCCI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Weighted CCI представляет собой два CCI (быстрый и медленный), рассчитанные с учетом отношения двух ATR (быстрого и медленного) и двух максимальных уровней перекупленности/перепроданности. Индикатор выводит в отдельное окно две линии - линию быстрого CCI и линию медленного CCI.
Имеет десять настраиваемых параметров:
- CCI Fast period - период расчета быстрого CCI;
- CCI Slow period - период расчета медленного CCI;
- Weight - сила влияния значений ATR на значения CCI;
- ATR Fast period - период расчета быстрого ATR;
- ATR Slow period - период расчета медленного ATR;
- Applied price - цена расчета обоих CCI;
- Overbought max - максимальное значение перекупленности (участвует в расчетах);
- Overbought - значение уровня перекупленности;
- Oversold - значение уровня перепроданности;
- Oversold min - минимальное значение перепроданности (участвует в расчетах).
Simple_Support_Resistance
Индикатор текущих уровней поддержки/сопротивления.Trailing_Stop_Level
Индикатор уровней StopLoss.
Trend_Force
Индикатор силы тренда.RSI_With_Step_MA
Сглаженный RSI.