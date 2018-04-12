Индикатор Weighted CCI представляет собой два CCI (быстрый и медленный), рассчитанные с учетом отношения двух ATR (быстрого и медленного) и двух максимальных уровней перекупленности/перепроданности. Индикатор выводит в отдельное окно две линии - линию быстрого CCI и линию медленного CCI.

Имеет десять настраиваемых параметров: