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Simple_Support_Resistance - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит на график цены предполагаемые текущие уровни поддержки/сопротивления (Support/Resistance).
Формула расчета:
Support[i] = 2*Min - Max,
Resistance[i] = 2*Max - Min
Resistance[i] = 2*Max - Min
где:
Max, Min - максимальная и минимальная цена в диапазоне от (i-Period) до (i-1)
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета (* диапазон для расчета максимальных/минимальных цен);
- Lines length - длина линий уровней поддержки/сопротивления.
* Чем больший задан диапазон цен (Period), тем шире область от линии поддержки до линии сопротивления.
Рис.1. H1, Period = 1
Рис.2. H4, Period = 3
Рис.3. M5, Period = 15 (по умолчанию)
Trailing_Stop_Level
Индикатор уровней StopLoss.TriMA
Triangular Moving Average.
WCCI
Взвешенный CCI.Trend_Force
Индикатор силы тренда.