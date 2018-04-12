Индикатор выводит на график цены предполагаемые текущие уровни поддержки/сопротивления (Support/Resistance).

Формула расчета: Support[i] = 2*Min - Max,

Resistance[i] = 2*Max - Min где: Max, Min - максимальная и минимальная цена в диапазоне от (i-Period) до (i-1)

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчета (* диапазон для расчета максимальных/минимальных цен);

- период расчета (* диапазон для расчета максимальных/минимальных цен); Lines length - длина линий уровней поддержки/сопротивления.

* Чем больший задан диапазон цен (Period), тем шире область от линии поддержки до линии сопротивления.

Рис.1. H1, Period = 1





Рис.2. H4, Period = 3





Рис.3. M5, Period = 15 (по умолчанию)