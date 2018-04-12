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Индикаторы

Simple_Support_Resistance - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор выводит на график цены предполагаемые текущие уровни поддержки/сопротивления (Support/Resistance).

Формула расчета:

Support[i] = 2*Min - Max,
Resistance[i] = 2*Max - Min

где:

Max, Min - максимальная и минимальная цена в диапазоне от (i-Period) до (i-1)

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета (* диапазон для расчета максимальных/минимальных цен);
  • Lines length - длина линий уровней поддержки/сопротивления.
* Чем больший задан диапазон цен (Period), тем шире область от линии поддержки до линии сопротивления.

Рис.1. H1, Period = 1

Рис.1. H1, Period = 1


Рис.2. H4, Period = 3

Рис.2. H4, Period = 3


Рис.3. M5, Period = 15 (по умолчанию)

Рис.3. M5, Period = 15 (по умолчанию)

Trailing_Stop_Level Trailing_Stop_Level

Индикатор уровней StopLoss.

TriMA TriMA

Triangular Moving Average.

WCCI WCCI

Взвешенный CCI.

Trend_Force Trend_Force

Индикатор силы тренда.