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加权 CCI 指标由两个 CCI (快速和慢速) 组成，计算时考虑两个 ATR (快速和慢速) 和两个最大超买/超卖等级的比率。 指标在单独的窗口中显示两条线: 快速 CCI 和慢速 CCI。
它有十个输入参数:
- CCI Fast period - 快速 CCI 计算周期;
- CCI Slow period - 慢速 CCI 计算周期;
- Weight - ATR 值对 CCI 值的影响;
- ATR Fast period - 快速 ATR 计算周期;
- ATR Slow period - 慢速 ATR 计算周期;
- Applied price - 用于计算两个 CCI 的价格类型;
- Overbought max - 最大超买价位 (用于计算);
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级;
- Oversold min - 最小超卖等级 (用于计算)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20454
期货投资组合控制移仓
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一款趋势强度指标。
maximus_vX lite
利用等级进行交易的智能系统。 每种类型 (买入和卖出) 它可以最多有两笔持仓。sDotToLineDist
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