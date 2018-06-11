加权 CCI 指标由两个 CCI (快速和慢速) 组成，计算时考虑两个 ATR (快速和慢速) 和两个最大超买/超卖等级的比率。 指标在单独的窗口中显示两条线: 快速 CCI 和慢速 CCI。

它有十个输入参数: