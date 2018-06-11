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WCCI - MetaTrader 5脚本

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WCCI.mq5 (15.29 KB) 预览
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加权 CCI 指标由两个 CCI (快速和慢速) 组成，计算时考虑两个 ATR (快速和慢速) 和两个最大超买/超卖等级的比率。 指标在单独的窗口中显示两条线: 快速 CCI 和慢速 CCI。

它有十个输入参数:

  • CCI Fast period - 快速 CCI 计算周期;
  • CCI Slow period - 慢速 CCI 计算周期;
  • Weight - ATR 值对 CCI 值的影响;
  • ATR Fast period - 快速 ATR 计算周期;
  • ATR Slow period - 慢速 ATR 计算周期;
  • Applied price - 用于计算两个 CCI 的价格类型;
  • Overbought max - 最大超买价位 (用于计算);
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级;
  • Oversold min - 最小超卖等级 (用于计算)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20454

期货投资组合控制移仓 期货投资组合控制移仓

一款用于莫斯科证券所 FORTS 市场的投资组合 EA。

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