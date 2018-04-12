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RSI_With_Step_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает в отдельном окне RSI, рассчитанный с использованием заданного типа сглаживания.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчета RSI;
- Step - диапазон для расчета положительной и отрицательной составляющих RSI;
- MA period - период сглаживания;
- MA method - метод сглаживания;
- MA applied price - цена расчета сглаживающей МА.
Расчет:
RSI[i] = 100-(100/(1 + Positive/Negative))
где:
Positive, Negative - суммы положительных и отрицательных приращений (Diff),
Diff[i] = MA(Period_MA)[i]-MA(Period_MA)[i-Step]
Diff[i] = MA(Period_MA)[i]-MA(Period_MA)[i-Step]
Trend_Force
Индикатор силы тренда.WCCI
Взвешенный CCI.
Repulse
Индикатор вероятных "отскоков" цены.Repulse_Divergence
Дивергенции индикатора-осциллятора Repulse.