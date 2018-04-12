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Индикаторы

RSI_With_Step_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1571
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(10)
Опубликован:
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Индикатор отображает в отдельном окне RSI, рассчитанный с использованием заданного типа сглаживания.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчета RSI;
  • Step - диапазон для расчета положительной и отрицательной составляющих RSI;
  • MA period - период сглаживания;
  • MA method - метод сглаживания;
  • MA applied price - цена расчета сглаживающей МА.

Расчет:

RSI[i] = 100-(100/(1 + Positive/Negative))

где:

Positive, Negative - суммы положительных и отрицательных приращений (Diff),
Diff[i] = MA(Period_MA)[i]-MA(Period_MA)[i-Step]

Trend_Force Trend_Force

Индикатор силы тренда.

WCCI WCCI

Взвешенный CCI.

Repulse Repulse

Индикатор вероятных "отскоков" цены.

Repulse_Divergence Repulse_Divergence

Дивергенции индикатора-осциллятора Repulse.