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Trend_Force - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор "Сила тренда".
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- ATR's period - период ATR;
- ATR's coefficient - коэффициент влияния ATR.
Расчет:
Trend Force[i] = Up[i]-Dn[i]
где:
- Up[i] - максимум (MaxPrice-ATR_Coeff*ATR) в диапазоне от (i-Period+1) до i;
- Dn[i] - минимум (MinPrice+ATR_Coeff*ATR) в диапазоне от (i-Period+1) до i;
- MaxPrice, MinPrice - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (i-ATR_Period+1) до i;
- ATR - значение индикатора Average True Range с периодом ATR_Period.
WCCI
Взвешенный CCI.Simple_Support_Resistance
Индикатор текущих уровней поддержки/сопротивления.
RSI_With_Step_MA
Сглаженный RSI.Repulse
Индикатор вероятных "отскоков" цены.