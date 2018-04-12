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Индикаторы

Trend_Force - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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2570
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(17)
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Индикатор-осциллятор "Сила тренда".

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • ATR's period - период ATR;
  • ATR's coefficient - коэффициент влияния ATR.

Расчет:

Trend Force[i] = Up[i]-Dn[i]

где:

  • Up[i] - максимум (MaxPrice-ATR_Coeff*ATR) в диапазоне от (i-Period+1) до i;
  • Dn[i] - минимум (MinPrice+ATR_Coeff*ATR) в диапазоне от (i-Period+1) до i;
  • MaxPrice, MinPrice - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (i-ATR_Period+1) до i;
  • ATR - значение индикатора Average True Range с периодом ATR_Period.

WCCI WCCI

Взвешенный CCI.

Simple_Support_Resistance Simple_Support_Resistance

Индикатор текущих уровней поддержки/сопротивления.

RSI_With_Step_MA RSI_With_Step_MA

Сглаженный RSI.

Repulse Repulse

Индикатор вероятных "отскоков" цены.