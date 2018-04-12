Индикатор отображает на графике цены возможные уровни StopLoss. Отдельно для Long- и Short-позиций. По своей концепции похож на Mod_ATR_Trailing_Stop, но имеет иной расчет - в процентах.

Имеет один настраиваемый параметр:

Percent - размер процентного отношения отступа линии стопа от цены закрытия свечи.