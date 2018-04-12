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Trailing_Stop_Level - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает на графике цены возможные уровни StopLoss. Отдельно для Long- и Short-позиций. По своей концепции похож на Mod_ATR_Trailing_Stop, но имеет иной расчет - в процентах.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Percent - размер процентного отношения отступа линии стопа от цены закрытия свечи.
Расчет:
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Если Close[i] > TSL[i-1] и Close[i-1] > TSL[i-1]TSL[i] = Max(TSL[i-1], Close[i]-loss)
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Если Close[i] < TSL[i-1] и Close[i-1] < TSL[i-1]TSL[i] = Min(TSL[i-1], Close[i]+loss)
-
Если Close[i] > TSL[i-1]TSL[i] = Close[i] - loss
-
Если Close[i] < TSL[i-1]TSL[i] = Close[i] + loss
где:
loss = Close[i]*Percent/100.
TriMA
Triangular Moving Average.Mod_ATR_Trailing_Stop
Индикатор уровней StopLoss.
Simple_Support_Resistance
Индикатор текущих уровней поддержки/сопротивления.WCCI
Взвешенный CCI.