CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trailing_Stop_Level - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2272
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает на графике цены возможные уровни StopLoss. Отдельно для Long- и Short-позиций. По своей концепции похож на Mod_ATR_Trailing_Stop, но имеет иной расчет - в процентах.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Percent - размер процентного отношения отступа линии стопа от цены закрытия свечи.

Расчет:

  • Если Close[i] > TSL[i-1] и Close[i-1] > TSL[i-1]

    TSL[i] = Max(TSL[i-1], Close[i]-loss)

  • Если Close[i] < TSL[i-1] и Close[i-1] < TSL[i-1]

    TSL[i] = Min(TSL[i-1], Close[i]+loss)

  • Если Close[i] > TSL[i-1]

    TSL[i] = Close[i] - loss

  • Если Close[i] < TSL[i-1]

    TSL[i] = Close[i] + loss

где:

loss = Close[i]*Percent/100.

TriMA TriMA

Triangular Moving Average.

Mod_ATR_Trailing_Stop Mod_ATR_Trailing_Stop

Индикатор уровней StopLoss.

Simple_Support_Resistance Simple_Support_Resistance

Индикатор текущих уровней поддержки/сопротивления.

WCCI WCCI

Взвешенный CCI.