智能交易系统使用 Current Next Futures 脚本中的 函数，可在到期前自动切换到新期货。 EA 在三个金融产品上以相应交易量开仓，这可在输入参数中指定。 空头仓位使用负交易量数值，多头仓位为正数值。 在期货到期前几小时 (在 hours_before_expiration 中指定)，EA 将持仓平仓，并在新期货品种上开新仓。





输入值

Symbol1 - 第一个品种的简称;

- 第一个品种的简称; Symbol2 - 第二个品种的简称;

- 第二个品种的简称; Symbol3 - 第三个品种的简称;

- 第三个品种的简称; Lot1 - 第一个品种的交易量;

- 第一个品种的交易量; Lot2 - 第二个品种的交易量;

- 第二个品种的交易量; Lot3 - 第三个品种的交易量;

- 第三个品种的交易量; hours_before_expiration - EA 在到期前多少小时应切换到新的期货品种。

警告: 智能交易系统未经过实际交易测试。 它设计用于策略测试器。