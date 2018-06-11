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智能交易系统使用 Current Next Futures 脚本中的 函数，可在到期前自动切换到新期货。 EA 在三个金融产品上以相应交易量开仓，这可在输入参数中指定。 空头仓位使用负交易量数值，多头仓位为正数值。 在期货到期前几小时 (在 hours_before_expiration 中指定)，EA 将持仓平仓，并在新期货品种上开新仓。
输入值
- Symbol1 - 第一个品种的简称;
- Symbol2 - 第二个品种的简称;
- Symbol3 - 第三个品种的简称;
- Lot1 - 第一个品种的交易量;
- Lot2 - 第二个品种的交易量;
- Lot3 - 第三个品种的交易量;
- hours_before_expiration - EA 在到期前多少小时应切换到新的期货品种。
警告: 智能交易系统未经过实际交易测试。 它设计用于策略测试器。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20453
Trend_Force
一款趋势强度指标。RSI_With_Step_MA
一条平滑 RSI。
WCCI
加权 CCI。maximus_vX lite
利用等级进行交易的智能系统。 每种类型 (买入和卖出) 它可以最多有两笔持仓。