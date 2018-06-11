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期货投资组合控制移仓 - MetaTrader 5EA

Sergey Chalyshev
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智能交易系统使用 Current Next Futures 脚本中的 函数，可在到期前自动切换到新期货。 EA 在三个金融产品上以相应交易量开仓，这可在输入参数中指定。 空头仓位使用负交易量数值，多头仓位为正数值。 在期货到期前几小时 (在 hours_before_expiration 中指定)，EA 将持仓平仓，并在新期货品种上开新仓。


输入值

  • Symbol1 - 第一个品种的简称;
  • Symbol2 - 第二个品种的简称;
  • Symbol3 - 第三个品种的简称;
  • Lot1 - 第一个品种的交易量;
  • Lot2 - 第二个品种的交易量;
  • Lot3 - 第三个品种的交易量;
  • hours_before_expiration - EA 在到期前多少小时应切换到新的期货品种。

警告: 智能交易系统未经过实际交易测试。 它设计用于策略测试器。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20453

Trend_Force Trend_Force

一款趋势强度指标。

RSI_With_Step_MA RSI_With_Step_MA

一条平滑 RSI。

WCCI WCCI

加权 CCI。

maximus_vX lite maximus_vX lite

利用等级进行交易的智能系统。 每种类型 (买入和卖出) 它可以最多有两笔持仓。