Автор идеи: MaxBau.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник сравнивает показания пяти индикаторов Moving Average (периоды 10, 20, 50, 100 и 200). Когда линии всех пяти индикаторов выстраиваются одна над одной:

MA(10) > MA(20) > MA(50) > MA(100) > MA(200) - получаем сигнал на открытие BUY,

а если индикаторы выстраиваются один под другим:

MA(10) < MA(20) < MA(50) < MA(100) < MA(200) - получаем сигнал на открытие SELL.

Также в качестве предохранителя проверяется значение индикатора ADX: если значение ADX меньше 20 - то сигналы на открытие BUY и SELL игнорируются.

Советник тестировался в режиме генерации тиков "Все тики" на двух таймфреймах: H1 и D1. Для H1 применялись такие настройки: Stop Loss = 30, TakeProfit = 90, а для D1 такие: Stop Loss = 50, TakeProfit = 150.

EURJPY,H1 StopLoss 30 TakeProfit 90:





USDJPY,H1 StopLoss 30 TakeProfit 90:





EURGPB,D1 StopLoss 50 TakeProfit 150:





EURUSD,D1 StopLoss 50 TakeProfit 150: