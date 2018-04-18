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TrueSort_1100 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: MaxBau.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник сравнивает показания пяти индикаторов Moving Average (периоды 10, 20, 50, 100 и 200). Когда линии всех пяти индикаторов выстраиваются одна над одной:
- MA(10) > MA(20) > MA(50) > MA(100) > MA(200) - получаем сигнал на открытие BUY,
а если индикаторы выстраиваются один под другим:
- MA(10) < MA(20) < MA(50) < MA(100) < MA(200) - получаем сигнал на открытие SELL.
Также в качестве предохранителя проверяется значение индикатора ADX: если значение ADX меньше 20 - то сигналы на открытие BUY и SELL игнорируются.
Советник тестировался в режиме генерации тиков "Все тики" на двух таймфреймах: H1 и D1. Для H1 применялись такие настройки: Stop Loss = 30, TakeProfit = 90, а для D1 такие: Stop Loss = 50, TakeProfit = 150.
EURJPY,H1 StopLoss 30 TakeProfit 90:
USDJPY,H1 StopLoss 30 TakeProfit 90:
EURGPB,D1 StopLoss 50 TakeProfit 150:
EURUSD,D1 StopLoss 50 TakeProfit 150:
Советник на генераторе случайных чисел. Определение тренда на основе индикатора iMA (Moving Average, MA).sDotToLineDist
Скрипт с функцией расчета расстояния от точки до линии.
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Портфельный советник для рынка MOEX FORTS.