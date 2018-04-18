CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

TrueSort_1100 - эксперт для MetaTrader 5

MaxBau | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1917
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: MaxBau.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник сравнивает показания пяти индикаторов Moving Average (периоды 10, 20, 50, 100 и 200). Когда линии всех пяти индикаторов выстраиваются одна над одной:

  • MA(10) > MA(20) > MA(50) > MA(100) > MA(200) - получаем сигнал на открытие BUY,

а если индикаторы выстраиваются один под другим:

  • MA(10) < MA(20) < MA(50) < MA(100) < MA(200) - получаем сигнал на открытие SELL.

Также в качестве предохранителя проверяется значение индикатора ADX: если значение ADX меньше 20 - то сигналы на открытие BUY и SELL игнорируются.

Советник тестировался в режиме генерации тиков "Все тики" на двух таймфреймах: H1 и D1. Для H1 применялись такие настройки: Stop Loss = 30, TakeProfit = 90, а для D1 такие: Stop Loss = 50, TakeProfit = 150.

EURJPY,H1 StopLoss 30 TakeProfit 90:

EURJPY,H1 StopLoss 30 TakeProfit 90


USDJPY,H1 StopLoss 30 TakeProfit 90:

USDJPY,H1 StopLoss 30 TakeProfit 90


EURGPB,D1 StopLoss 50 TakeProfit 150:

EURGPB,D1 StopLoss 50 TakeProfit 150


EURUSD,D1 StopLoss 50 TakeProfit 150:

EURUSD,D1 StopLoss 50 TakeProfit 150

Poker_SHOW Poker_SHOW

Советник на генераторе случайных чисел. Определение тренда на основе индикатора iMA (Moving Average, MA).

sDotToLineDist sDotToLineDist

Скрипт с функцией расчета расстояния от точки до линии.

EMA_WMA v2 EMA_WMA v2

EMA_WMA - советник MetaTrader 5. Пересечение двух iMA, MA. Трейлинг позиций.

Futures Portfolio Control Expiration Futures Portfolio Control Expiration

Портфельный советник для рынка MOEX FORTS.