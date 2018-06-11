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Trend_Force - MetaTrader 5脚本

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趋势强度振荡器指标。

指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • ATR's period - ATR 参数;
  • ATR's coefficient - ATR 参数。

计算:

Trend Force[i] = Up[i]-Dn[i]

其中

  • Up[i] - 从 (i-Period+1) 至 i 范围内 (MaxPrice-ATR_Coeff*ATR) 的最高值;
  • Dn[i] - 从 (i-Period+1) 至 i 范围内 (MaxPrice-ATR_Coeff*ATR) 的最低值
  • MaxPrice, MinPrice - 从 (i-ATR_Period+1) 至 i 范围内的的最高值和最低值;
  • ATR - 周期为 ATR_Period 的平均真实范围数值。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20452

RSI_With_Step_MA RSI_With_Step_MA

一条平滑 RSI。

Repulse_Divergence Repulse_Divergence

Repulse 振荡器的背离。

期货投资组合控制移仓 期货投资组合控制移仓

一款用于莫斯科证券所 FORTS 市场的投资组合 EA。

WCCI WCCI

加权 CCI。