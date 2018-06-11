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趋势强度振荡器指标。
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期;
- ATR's period - ATR 参数;
- ATR's coefficient - ATR 参数。
计算:
Trend Force[i] = Up[i]-Dn[i]
其中
- Up[i] - 从 (i-Period+1) 至 i 范围内 (MaxPrice-ATR_Coeff*ATR) 的最高值;
- Dn[i] - 从 (i-Period+1) 至 i 范围内 (MaxPrice-ATR_Coeff*ATR) 的最低值
- MaxPrice, MinPrice - 从 (i-ATR_Period+1) 至 i 范围内的的最高值和最低值;
- ATR - 周期为 ATR_Period 的平均真实范围数值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20452
RSI_With_Step_MA
一条平滑 RSI。Repulse_Divergence
Repulse 振荡器的背离。
期货投资组合控制移仓
一款用于莫斯科证券所 FORTS 市场的投资组合 EA。WCCI
加权 CCI。