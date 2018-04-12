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Индикаторы

Repulse - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2285
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор "Repulse" ("Отпор") позволяет найти вероятные зоны отскока или отката цены от сильных уровней.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Repulse period - период расчета осциллятора;
  • Signal period - период расчета сигнальной линии.

Расчет:

Repulse1[i] = Pos_EMA1[i]-Neg_EMA1[i],
Repulse2[i] = Pos_EMA2[i]-Neg_EMA2[i]

где:

Pos_EMA1, Neg_EMA1 - EMA(PosSt1), EMA(NegSt1) с периодом (5*Period1),
Pos_EMA2, Neg_EMA2 - EMA(PosSt2), EMA(NegSt2) с периодом (5*Period2),
PosSt1[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice1 - Open[i])/Close[i],
NegSt1[i] = 100*(Open[i] + 2*MaxPrice1 - 3*Close[i])/Close[i],
PosSt2[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice2 - Open[i-Period2])/Close[i],
NegSt2[i] = 100*(Open[i-Period2] + 2*MaxPrice2 - 3*Close[i])/Close[i],
MinPrice1, MaxPrice1 - минимум и максимум цены в диапазоне от (i-Period1+1) до i,
MinPrice2, MaxPrice2 - минимум и максимум цены в диапазоне от (i-Period2+1) до i

RSI_With_Step_MA RSI_With_Step_MA

Сглаженный RSI.

Trend_Force Trend_Force

Индикатор силы тренда.

Repulse_Divergence Repulse_Divergence

Дивергенции индикатора-осциллятора Repulse.

Psychology_Index Psychology_Index

Индекс перекупленности/перепроданности.