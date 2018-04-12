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Repulse - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор "Repulse" ("Отпор") позволяет найти вероятные зоны отскока или отката цены от сильных уровней.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Repulse period - период расчета осциллятора;
- Signal period - период расчета сигнальной линии.
Расчет:
Repulse1[i] = Pos_EMA1[i]-Neg_EMA1[i],
Repulse2[i] = Pos_EMA2[i]-Neg_EMA2[i]
Repulse2[i] = Pos_EMA2[i]-Neg_EMA2[i]
где:
Pos_EMA1, Neg_EMA1 - EMA(PosSt1), EMA(NegSt1) с периодом (5*Period1),
Pos_EMA2, Neg_EMA2 - EMA(PosSt2), EMA(NegSt2) с периодом (5*Period2),
PosSt1[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice1 - Open[i])/Close[i],
NegSt1[i] = 100*(Open[i] + 2*MaxPrice1 - 3*Close[i])/Close[i],
PosSt2[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice2 - Open[i-Period2])/Close[i],
NegSt2[i] = 100*(Open[i-Period2] + 2*MaxPrice2 - 3*Close[i])/Close[i],
MinPrice1, MaxPrice1 - минимум и максимум цены в диапазоне от (i-Period1+1) до i,
MinPrice2, MaxPrice2 - минимум и максимум цены в диапазоне от (i-Period2+1) до i
Pos_EMA2, Neg_EMA2 - EMA(PosSt2), EMA(NegSt2) с периодом (5*Period2),
PosSt1[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice1 - Open[i])/Close[i],
NegSt1[i] = 100*(Open[i] + 2*MaxPrice1 - 3*Close[i])/Close[i],
PosSt2[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice2 - Open[i-Period2])/Close[i],
NegSt2[i] = 100*(Open[i-Period2] + 2*MaxPrice2 - 3*Close[i])/Close[i],
MinPrice1, MaxPrice1 - минимум и максимум цены в диапазоне от (i-Period1+1) до i,
MinPrice2, MaxPrice2 - минимум и максимум цены в диапазоне от (i-Period2+1) до i
RSI_With_Step_MA
Сглаженный RSI.Trend_Force
Индикатор силы тренда.
Repulse_Divergence
Дивергенции индикатора-осциллятора Repulse.Psychology_Index
Индекс перекупленности/перепроданности.