Индикатор-осциллятор "Repulse" ("Отпор") позволяет найти вероятные зоны отскока или отката цены от сильных уровней.

Имеет два настраиваемых параметра:

Расчет:

Repulse1[i] = Pos_EMA1[i]-Neg_EMA1[i],

Repulse2[i] = Pos_EMA2[i]-Neg_EMA2[i]

где:

Pos_EMA1, Neg_EMA1 - EMA(PosSt1), EMA(NegSt1) с периодом (5*Period1),

Pos_EMA2, Neg_EMA2 - EMA(PosSt2), EMA(NegSt2) с периодом (5*Period2),

PosSt1[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice1 - Open[i])/Close[i],

NegSt1[i] = 100*(Open[i] + 2*MaxPrice1 - 3*Close[i])/Close[i],

PosSt2[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice2 - Open[i-Period2])/Close[i],

NegSt2[i] = 100*(Open[i-Period2] + 2*MaxPrice2 - 3*Close[i])/Close[i],

MinPrice1, MaxPrice1 - минимум и максимум цены в диапазоне от (i-Period1+1) до i,

MinPrice2, MaxPrice2 - минимум и максимум цены в диапазоне от (i-Period2+1) до i