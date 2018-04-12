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Индикаторы

Repulse_Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1719
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор отображает в отдельном окне индикатор Repulse, ищет и отображает дивергенции между линиями индикатора и ценой. Позволяет выбрать линию индикатора Repulse, на которой будут искаться дивергенции.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Repulse period - период расчета осциллятора Repulse;
  • Signal period - период расчета сигнальной линии Repulse;
  • Repulse line - линия индикатора Repulse для поиска дивергенций:
    • Main - линия осциллятора;
    • Signal - сигнальная линия.
Для корректной работы наличие индикатора Repulse не требуется - все расчеты выполнены внутри индикатора.

Рис.1. Дивергенции между ценой и линией осциллятора

Рис.1. Дивергенции между ценой и линией осциллятора


Рис.2. Дивергенции между ценой и сигнальной линией

Рис.2. Дивергенции между ценой и сигнальной линией

Repulse Repulse

Индикатор вероятных "отскоков" цены.

RSI_With_Step_MA RSI_With_Step_MA

Сглаженный RSI.

Psychology_Index Psychology_Index

Индекс перекупленности/перепроданности.

Performance_Index Performance_Index

Индикатор "Индекс производительности".