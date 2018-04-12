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Repulse_Divergence - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает в отдельном окне индикатор Repulse, ищет и отображает дивергенции между линиями индикатора и ценой. Позволяет выбрать линию индикатора Repulse, на которой будут искаться дивергенции.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Repulse period - период расчета осциллятора Repulse;
- Signal period - период расчета сигнальной линии Repulse;
- Repulse line - линия индикатора Repulse для поиска дивергенций:
- Main - линия осциллятора;
- Signal - сигнальная линия.
Для корректной работы наличие индикатора Repulse не требуется - все расчеты выполнены внутри индикатора.
Рис.1. Дивергенции между ценой и линией осциллятора
Рис.2. Дивергенции между ценой и сигнальной линией
Repulse
Индикатор вероятных "отскоков" цены.RSI_With_Step_MA
Сглаженный RSI.
Psychology_Index
Индекс перекупленности/перепроданности.Performance_Index
Индикатор "Индекс производительности".