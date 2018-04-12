Индикатор отображает в отдельном окне индикатор Repulse, ищет и отображает дивергенции между линиями индикатора и ценой. Позволяет выбрать линию индикатора Repulse, на которой будут искаться дивергенции.

Имеет три настраиваемых параметра:

Repulse period - период расчета осциллятора Repulse;

- период расчета осциллятора Repulse; Signal period - период расчета сигнальной линии Repulse;

- период расчета сигнальной линии Repulse; Repulse line - линия индикатора Repulse для поиска дивергенций: Main - линия осциллятора; Signal - сигнальная линия.

- линия индикатора Repulse для поиска дивергенций:

Для корректной работы наличие индикатора Repulse не требуется - все расчеты выполнены внутри индикатора.

Рис.1. Дивергенции между ценой и линией осциллятора





Рис.2. Дивергенции между ценой и сигнальной линией