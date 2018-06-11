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在单独的窗口中显示使用指定平滑类型计算的 RSI。
它有五个输入参数:
- RSI period - RSI 计算周期;
- Step - 计算 RSI 的正/负分量的范围;
- MA period - 平滑周期;
- MA method - 平滑方法;
- MA applied price - 用于计算平滑均线的价格类型。
计算:
RSI[i] = 100-(100/(1 + Positive/Negative))
其中
Positive, Negative - 正负增量之和 (Diff), Diff[i] = MA(Period_MA)[i]-MA(Period_MA)[i-Step]
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20451
Repulse_Divergence
Repulse 振荡器的背离。Repulse
一款识别可能的价格 "反弹" 的指标。
Trend_Force
一款趋势强度指标。期货投资组合控制移仓
一款用于莫斯科证券所 FORTS 市场的投资组合 EA。