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RSI_With_Step_MA - MetaTrader 5脚本

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在单独的窗口中显示使用指定平滑类型计算的 RSI。

它有五个输入参数:

  • RSI period - RSI 计算周期;
  • Step - 计算 RSI 的正/负分量的范围;
  • MA period - 平滑周期;
  • MA method - 平滑方法;
  • MA applied price - 用于计算平滑均线的价格类型。

计算:

RSI[i] = 100-(100/(1 + Positive/Negative))

其中

Positive, Negative - 正负增量之和 (Diff),
Diff[i] = MA(Period_MA)[i]-MA(Period_MA)[i-Step]

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20451

Repulse_Divergence Repulse_Divergence

Repulse 振荡器的背离。

Repulse Repulse

一款识别可能的价格 "反弹" 的指标。

Trend_Force Trend_Force

一款趋势强度指标。

期货投资组合控制移仓 期货投资组合控制移仓

一款用于莫斯科证券所 FORTS 市场的投资组合 EA。