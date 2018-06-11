在单独的窗口中显示使用指定平滑类型计算的 RSI。

它有五个输入参数:

RSI period - RSI 计算周期;

- RSI 计算周期; Step - 计算 RSI 的正/负分量的范围;

- 计算 RSI 的正/负分量的范围; MA period - 平滑周期;

- 平滑周期; MA method - 平滑方法;

- 平滑方法; MA applied price - 用于计算平滑均线的价格类型。