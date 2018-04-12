Индекс производительности (PI) используется в техническом анализе для сравнения ценовой тенденции инструмента с общей тенденцией эталонного индекса.

Индикатор отображает в отдельном окне отношение индексов двух инструментов (текущего и выбранного в настройках) и имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Method - метод расчета;

- метод расчета; Applied price - цена расчета;

- цена расчета; Instrument - эталонный символ.

Стоит учитывать, что для корректного отображения индикатора, символ, указанный в настройках, должен существовать на сервере, и по нему должна иметься история в требуемом количестве. Если истории по символу не достаточно, то индикатор не будет отображаться до тех пор, пока требуемая история не подгрузится с сервера.

Рис.1. Индекс производительности GBPUSD





Рис.2. Индекс производительности USDJPY