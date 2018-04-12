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Индикаторы

Performance_Index - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1482
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индекс производительности (PI) используется в техническом анализе для сравнения ценовой тенденции инструмента с общей тенденцией эталонного индекса.

Индикатор отображает в отдельном окне отношение индексов двух инструментов (текущего и выбранного в настройках) и имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета;
  • Applied price - цена расчета;
  • Instrument - эталонный символ.
Стоит учитывать, что для корректного отображения индикатора, символ, указанный в настройках, должен существовать на сервере, и по нему должна иметься история в требуемом количестве. Если истории по символу не достаточно, то индикатор не будет отображаться до тех пор, пока требуемая история не подгрузится с сервера.

Рис.1. Индекс производительности GBPUSD

Рис.1. Индекс производительности GBPUSD


Рис.2. Индекс производительности USDJPY

Рис.2. Индекс производительности USDJPY

Psychology_Index Psychology_Index

Индекс перекупленности/перепроданности.

Repulse_Divergence Repulse_Divergence

Дивергенции индикатора-осциллятора Repulse.

JSmooth_MA JSmooth_MA

Скользящая средняя с типом сглаживания Марка Юрика.

Important_Extremums Important_Extremums

Индикатор значащих экстремумов.