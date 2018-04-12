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Performance_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индекс производительности (PI) используется в техническом анализе для сравнения ценовой тенденции инструмента с общей тенденцией эталонного индекса.
Индикатор отображает в отдельном окне отношение индексов двух инструментов (текущего и выбранного в настройках) и имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета;
- Applied price - цена расчета;
- Instrument - эталонный символ.
Стоит учитывать, что для корректного отображения индикатора, символ, указанный в настройках, должен существовать на сервере, и по нему должна иметься история в требуемом количестве. Если истории по символу не достаточно, то индикатор не будет отображаться до тех пор, пока требуемая история не подгрузится с сервера.
Рис.1. Индекс производительности GBPUSD
Рис.2. Индекс производительности USDJPY
Psychology_Index
Индекс перекупленности/перепроданности.Repulse_Divergence
Дивергенции индикатора-осциллятора Repulse.
JSmooth_MA
Скользящая средняя с типом сглаживания Марка Юрика.Important_Extremums
Индикатор значащих экстремумов.