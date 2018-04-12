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Индикаторы

Psychology_Index - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1717
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(10)
Опубликован:
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Индикатор перекупленности/перепроданности, описанный в июне 2000 в "Futures Magazine" и названный как "Психологический индекс".

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

PsyIndex[i] = SMA(UpDay)

где:

  • Если Close[i] > Close[i-1]
    UpDay[i] = 1,
  • иначе:
    UpDay[i] = 0

Repulse_Divergence Repulse_Divergence

Дивергенции индикатора-осциллятора Repulse.

Repulse Repulse

Индикатор вероятных "отскоков" цены.

Performance_Index Performance_Index

Индикатор "Индекс производительности".

JSmooth_MA JSmooth_MA

Скользящая средняя с типом сглаживания Марка Юрика.