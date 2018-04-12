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Psychology_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор перекупленности/перепроданности, описанный в июне 2000 в "Futures Magazine" и названный как "Психологический индекс".
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
PsyIndex[i] = SMA(UpDay)
где:
- Если Close[i] > Close[i-1]
UpDay[i] = 1,
- иначе:
UpDay[i] = 0
Repulse_Divergence
Дивергенции индикатора-осциллятора Repulse.Repulse
Индикатор вероятных "отскоков" цены.
Performance_Index
Индикатор "Индекс производительности".JSmooth_MA
Скользящая средняя с типом сглаживания Марка Юрика.