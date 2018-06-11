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指标在单独的窗口中显示 Repulse 的值，搜索指标线和价格之间的背离，并显示这些背离。 您可以选择 Repulse 指标线来搜索背离。
指标有三个输入参数:
- Repulse period - Repulse 振荡器的计算周期;
- Signal period - Repulse 信号线的计算周期;
- Repulse line - 搜索背离的 Repulse 指标线:
- Main - 振荡线;
- Signal - 信号线。
因为所有的计算都是在指标内进行的，所以对于正确的操作，不需要 Repulse 指标。
图例1. 价格和振荡线之间的背离
图例 2. 价格和信号线之间的背离
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20450
Repulse
一款识别可能的价格 "反弹" 的指标。Psychology_Index
超买/超卖指数
RSI_With_Step_MA
一条平滑 RSI。Trend_Force
一款趋势强度指标。