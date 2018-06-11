指标在单独的窗口中显示 Repulse 的值，搜索指标线和价格之间的背离，并显示这些背离。 您可以选择 Repulse 指标线来搜索背离。

指标有三个输入参数:

Repulse period - Repulse 振荡器的计算周期;

- Repulse 振荡器的计算周期; Signal period - Repulse 信号线的计算周期;

- Repulse 信号线的计算周期; Repulse line - 搜索背离的 Repulse 指标线: Main - 振荡线; Signal - 信号线。

- 搜索背离的 Repulse 指标线:

因为所有的计算都是在指标内进行的，所以对于正确的操作，不需要 Repulse 指标。

图例1. 价格和振荡线之间的背离





图例 2. 价格和信号线之间的背离