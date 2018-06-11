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指标

Repulse_Divergence - MetaTrader 5脚本

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指标在单独的窗口中显示 Repulse 的值，搜索指标线和价格之间的背离，并显示这些背离。 您可以选择 Repulse 指标线来搜索背离。

指标有三个输入参数:

  • Repulse period - Repulse 振荡器的计算周期;
  • Signal period - Repulse 信号线的计算周期;
  • Repulse line - 搜索背离的 Repulse 指标线:
    • Main - 振荡线;
    • Signal - 信号线。
因为所有的计算都是在指标内进行的，所以对于正确的操作，不需要 Repulse 指标。

图例1. 价格和振荡线之间的背离

图例1. 价格和振荡线之间的背离


图例 2. 价格和信号线之间的背离

图例 2. 价格和信号线之间的背离

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20450

Repulse Repulse

一款识别可能的价格 "反弹" 的指标。

Psychology_Index Psychology_Index

超买/超卖指数

RSI_With_Step_MA RSI_With_Step_MA

一条平滑 RSI。

Trend_Force Trend_Force

一款趋势强度指标。