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"Repulse" 振荡器能够找到可能的价格反弹等级或从强等级回滚。
它有两个参数:
- Repulse period - 振荡器计算周期;
- Signal period - 信号线计算周期。
计算:
Repulse1[i] = Pos_EMA1[i]-Neg_EMA1[i], Repulse2[i] = Pos_EMA2[i]-Neg_EMA2[i]其中
Pos_EMA1, Neg_EMA1 - EMA(PosSt1), EMA(NegSt1) 周期为 5*Period1), Pos_EMA2, Neg_EMA2 - EMA(PosSt2), EMA(NegSt2) 周期为 (5*Period2), PosSt1[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice1 - Open[i])/Close[i], NegSt1[i] = 100*(Open[i] + 2*MaxPrice1 - 3*Close[i])/Close[i], PosSt2[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice2 - Open[i-Period2])/Close[i], NegSt2[i] = 100*(Open[i-Period2] + 2*MaxPrice2 - 3*Close[i])/Close[i], MinPrice1, MaxPrice1 - 从 (i-Period1+1) 至 i 范围内的最高价和最低价, MinPrice2, MaxPrice2 - 从 (i-Period2+1) 至 i 范围内的最高价和最低价
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20449
Psychology_Index
超买/超卖指数Performance_Index
性能指数指标。
Repulse_Divergence
Repulse 振荡器的背离。RSI_With_Step_MA
一条平滑 RSI。