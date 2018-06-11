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Repulse - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1374
等级:
(10)
已发布:
已更新:
Repulse.mq5 (14.2 KB) 预览
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"Repulse" 振荡器能够找到可能的价格反弹等级或从强等级回滚。

它有两个参数:

  • Repulse period - 振荡器计算周期;
  • Signal period - 信号线计算周期。

计算:

Repulse1[i] = Pos_EMA1[i]-Neg_EMA1[i],
Repulse2[i] = Pos_EMA2[i]-Neg_EMA2[i]
其中 
Pos_EMA1, Neg_EMA1 - EMA(PosSt1), EMA(NegSt1) 周期为 5*Period1),
Pos_EMA2, Neg_EMA2 - EMA(PosSt2), EMA(NegSt2) 周期为 (5*Period2),
PosSt1[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice1 - Open[i])/Close[i],
NegSt1[i] = 100*(Open[i] + 2*MaxPrice1 - 3*Close[i])/Close[i],
PosSt2[i] = 100*(3*Close[i] - 2*MinPrice2 - Open[i-Period2])/Close[i],
NegSt2[i] = 100*(Open[i-Period2] + 2*MaxPrice2 - 3*Close[i])/Close[i],
MinPrice1, MaxPrice1 - 从 (i-Period1+1) 至 i 范围内的最高价和最低价,
MinPrice2, MaxPrice2 - 从 (i-Period2+1) 至 i 范围内的最高价和最低价

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20449

Psychology_Index Psychology_Index

超买/超卖指数

Performance_Index Performance_Index

性能指数指标。

Repulse_Divergence Repulse_Divergence

Repulse 振荡器的背离。

RSI_With_Step_MA RSI_With_Step_MA

一条平滑 RSI。