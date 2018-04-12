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JSmooth_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает на графике цены скользящую среднюю с типом сглаживания JSmooth (сглаживание, предложенное Марком Юриком).
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
JSmooth[i] = J5[i]
где:
J5[i] = J5[i-1] + J4[i],
J4[i] = (J3[i] - J5[i-1])*(1 - Alpha)*(1 - Alpha) + J4[i-1]*Alpha*Alpha,
J3[i] = J1[i] + J2[i],
J2[i] = (Price[i] - J1[i])*(1 - Alpha) + J2[i-1]*Alpha,
J1[i] = Price[i]*(1 - Alpha) + J1[i-1]*Alpha,
Alpha = 0.45*Period/(0.45*(Period-1)+2)
J4[i] = (J3[i] - J5[i-1])*(1 - Alpha)*(1 - Alpha) + J4[i-1]*Alpha*Alpha,
J3[i] = J1[i] + J2[i],
J2[i] = (Price[i] - J1[i])*(1 - Alpha) + J2[i-1]*Alpha,
J1[i] = Price[i]*(1 - Alpha) + J1[i-1]*Alpha,
Alpha = 0.45*Period/(0.45*(Period-1)+2)
Performance_Index
Индикатор "Индекс производительности".Psychology_Index
Индекс перекупленности/перепроданности.
Important_Extremums
Индикатор значащих экстремумов.ILRS_MA
Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA).