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Индикаторы

JSmooth_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1574
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(9)
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Индикатор отображает на графике цены скользящую среднюю с типом сглаживания JSmooth (сглаживание, предложенное Марком Юриком).

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

JSmooth[i] = J5[i]

где:

J5[i] = J5[i-1] + J4[i],
J4[i] = (J3[i] - J5[i-1])*(1 - Alpha)*(1 - Alpha) + J4[i-1]*Alpha*Alpha,
J3[i] = J1[i] + J2[i],
J2[i] = (Price[i] - J1[i])*(1 - Alpha) + J2[i-1]*Alpha,
J1[i] = Price[i]*(1 - Alpha) + J1[i-1]*Alpha,
Alpha = 0.45*Period/(0.45*(Period-1)+2)

Performance_Index Performance_Index

Индикатор "Индекс производительности".

Psychology_Index Psychology_Index

Индекс перекупленности/перепроданности.

Important_Extremums Important_Extremums

Индикатор значащих экстремумов.

ILRS_MA ILRS_MA

Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA).