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指标

JSmooth_MA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1085
等级:
(9)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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指标在价格图表上显示具有 JS 平滑类型 (Mark Jurik 提出的平滑类型) 的移动平均线。

指标有两个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算:

JSmooth[i] = J5[i]

其中

J5[i] = J5[i-1] + J4[i],
J4[i] = (J3[i] - J5[i-1])*(1 - Alpha)*(1 - Alpha) + J4[i-1]*Alpha*Alpha,
J3[i] = J1[i] + J2[i],
J2[i] = (Price[i] - J1[i])*(1 - Alpha) + J2[i-1]*Alpha,
J1[i] = Price[i]*(1 - Alpha) + J1[i-1]*Alpha,
Alpha = 0.45*Period/(0.45*(Period-1)+2)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20446

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