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指标在价格图表上显示具有 JS 平滑类型 (Mark Jurik 提出的平滑类型) 的移动平均线。
指标有两个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Applied price - 用于计算的价格类型。
计算:
JSmooth[i] = J5[i]
其中
J5[i] = J5[i-1] + J4[i], J4[i] = (J3[i] - J5[i-1])*(1 - Alpha)*(1 - Alpha) + J4[i-1]*Alpha*Alpha, J3[i] = J1[i] + J2[i], J2[i] = (Price[i] - J1[i])*(1 - Alpha) + J2[i-1]*Alpha, J1[i] = Price[i]*(1 - Alpha) + J1[i-1]*Alpha, Alpha = 0.45*Period/(0.45*(Period-1)+2)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20446
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一款重要极值的指标。唐奇安 (Donchain) 顺势交易
一款基于唐奇安 (Donchain) 通道指标的交易系统。
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性能指数指标。Psychology_Index
超买/超卖指数