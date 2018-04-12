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Индикаторы

Important_Extremums - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2137
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор отображает на графике цены "важные" значащие экстремумы.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

Если High[i-1] >= MaxHigh и High[i-1] > High[i] - верхний экстремум
Если Low[i-1] <= MinLow и Low[i-1]<Low[i] - нижний экстремум,

где:

MaxHigh, MinLow - максимальная и минимальная цена за период от (i-Period-1) до (i-2)

Рис.1. таймфрейм H1

Рис.1. таймфрейм H1


Рис.2. таймфрейм H4

Рис.2. таймфрейм H4

JSmooth_MA JSmooth_MA

Скользящая средняя с типом сглаживания Марка Юрика.

Performance_Index Performance_Index

Индикатор "Индекс производительности".

ILRS_MA ILRS_MA

Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA).

Dominant_Color Dominant_Color

Индикатор доминирующего направления закрытия баров.