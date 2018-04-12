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Important_Extremums - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает на графике цены "важные" значащие экстремумы.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
Если High[i-1] >= MaxHigh и High[i-1] > High[i] - верхний экстремум
Если Low[i-1] <= MinLow и Low[i-1]<Low[i] - нижний экстремум,
Если Low[i-1] <= MinLow и Low[i-1]<Low[i] - нижний экстремум,
где:
MaxHigh, MinLow - максимальная и минимальная цена за период от (i-Period-1) до (i-2)
Рис.1. таймфрейм H1
Рис.2. таймфрейм H4
JSmooth_MA
Скользящая средняя с типом сглаживания Марка Юрика.Performance_Index
Индикатор "Индекс производительности".
ILRS_MA
Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA).Dominant_Color
Индикатор доминирующего направления закрытия баров.