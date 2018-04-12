Индикатор отображает на графике цены "важные" значащие экстремумы.

Имеет один настраиваемый параметр:

Расчет:

Если High[i-1] >= MaxHigh и High[i-1] > High[i] - верхний экстремум

Если Low[i-1] <= MinLow и Low[i-1]<Low[i] - нижний экстремум,

где:

MaxHigh, MinLow - максимальная и минимальная цена за период от (i-Period-1) до (i-2)