指标在价格图表上显示 "重要" 的极值点。

它有一个输入参数:

计算:

如果 High[i-1] >= MaxHigh 且 High[i-1] > High[i] - 它是上限极值 如果 Low[i-1] <= MinLow 且 Low[i-1]<Low[i] - 它是下限极值

其中

MaxHigh, MinLow - 从 (i-Period-1) 至 (i-2) 范围内的最高和最低价格