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指标在价格图表上显示 "重要" 的极值点。
它有一个输入参数:
- Period - 指标计算周期。
计算:
如果 High[i-1] >= MaxHigh 且 High[i-1] > High[i] - 它是上限极值 如果 Low[i-1] <= MinLow 且 Low[i-1]<Low[i] - 它是下限极值
其中
MaxHigh, MinLow - 从 (i-Period-1) 至 (i-2) 范围内的最高和最低价格
图例1. 时间帧 H1
图例 2. 时间帧 H4
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20445
唐奇安 (Donchain) 顺势交易
一款基于唐奇安 (Donchain) 通道指标的交易系统。ILRS_MA
线性回归斜率积分 (ILRS MA)。
JSmooth_MA
带有 Mark Jurik 平滑类型的移动平均线。Performance_Index
性能指数指标。