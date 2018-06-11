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Important_Extremums - MetaTrader 5脚本

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指标在价格图表上显示 "重要" 的极值点。

它有一个输入参数:

  • Period - 指标计算周期。

计算:

如果 High[i-1] >= MaxHigh 且 High[i-1] > High[i] - 它是上限极值
如果 Low[i-1] <= MinLow 且 Low[i-1]<Low[i] - 它是下限极值

其中

MaxHigh, MinLow - 从 (i-Period-1) 至 (i-2) 范围内的最高和最低价格

图例1. 时间帧 H1

图例1. 时间帧 H1


图例 2. 时间帧 H4

图例 2. 时间帧 H4

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20445

唐奇安 (Donchain) 顺势交易 唐奇安 (Donchain) 顺势交易

一款基于唐奇安 (Donchain) 通道指标的交易系统。

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线性回归斜率积分 (ILRS MA)。

JSmooth_MA JSmooth_MA

带有 Mark Jurik 平滑类型的移动平均线。

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性能指数指标。