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Dominant_Color - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор-осциллятор, отображающий доминирующее направление цен закрытия свечей за заданный период.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период;
- Method - метод расчета.
Расчет:
DC = MA(Diff)
где:
Diff = Close - Open
ILRS_MA
Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA).Important_Extremums
Индикатор значащих экстремумов.
Donchain counter
Торговая система на основе индикатора Donchian Channel.maximus_vX lite
Советник торгует по уровням. В рынке не более двух позиции каждого вида (BUY и SELL).