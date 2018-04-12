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Индикаторы

Dominant_Color - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2431
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Трендовый индикатор-осциллятор, отображающий доминирующее направление цен закрытия свечей за заданный период.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период;
  • Method - метод расчета.

Расчет:

DC = MA(Diff)

где:

Diff = Close - Open

ILRS_MA ILRS_MA

Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA).

Important_Extremums Important_Extremums

Индикатор значащих экстремумов.

Donchain counter Donchain counter

Торговая система на основе индикатора Donchian Channel.

maximus_vX lite maximus_vX lite

Советник торгует по уровням. В рынке не более двух позиции каждого вида (BUY и SELL).