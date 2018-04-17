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Donchain counter - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник использует индикатор Donchian Channel. Ограничения: в рынке не может быть более одной позиции, и открывать следующую позицию можно не чаще, чем раз в 24 часа.
При генерировании сигналов на открытие позиции и при трейлинге используются показания индикатора Donchian Channel.
Пример сигнала BUY: если верхний буфер индикатора на первом баре больше, чем на втором баре, значит открываем BUY:
Для SELL анализируется нижний буфер индикатора: если нижний буфер индикатора на первом баре меньше, чем на втором - это сигнал в открытию SELL.
Входные параметры
- Lots - размер открываемой позиции;
- Donchian Channel: averaging period - параметр индикатора: период усреднения;
- Donchian Channel: Time frame - параметр индикатора: таймфрейм;
- Magic number of the strategy - уникальный идентификатор эксперта.
Результаты теста на EURUSD (настройки по-умолчанию):
Индикатор доминирующего направления закрытия баров.ILRS_MA
Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA).
Советник торгует по уровням. В рынке не более двух позиции каждого вида (BUY и SELL).sDotToLineDist
Скрипт с функцией расчета расстояния от точки до линии.