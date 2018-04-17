Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник использует индикатор Donchian Channel. Ограничения: в рынке не может быть более одной позиции, и открывать следующую позицию можно не чаще, чем раз в 24 часа.

При генерировании сигналов на открытие позиции и при трейлинге используются показания индикатора Donchian Channel.

Пример сигнала BUY: если верхний буфер индикатора на первом баре больше, чем на втором баре, значит открываем BUY:

Для SELL анализируется нижний буфер индикатора: если нижний буфер индикатора на первом баре меньше, чем на втором - это сигнал в открытию SELL.





Входные параметры

Lots - размер открываемой позиции;

- размер открываемой позиции; Donchian Channel: averaging period - параметр индикатора: период усреднения;

- параметр индикатора: период усреднения; Donchian Channel: Time frame - параметр индикатора: таймфрейм;

- параметр индикатора: таймфрейм; Magic number of the strategy - уникальный идентификатор эксперта.

Результаты теста на EURUSD (настройки по-умолчанию):