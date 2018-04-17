CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Donchain counter - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2225
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник использует индикатор Donchian Channel. Ограничения: в рынке не может быть более одной позиции, и открывать следующую позицию можно не чаще, чем раз в 24 часа.

При генерировании сигналов на открытие позиции и при трейлинге используются показания индикатора Donchian Channel.

Пример сигнала BUY: если верхний буфер индикатора на первом баре больше, чем на втором баре, значит открываем BUY:

Donchain counter signal BUY

Для SELL анализируется нижний буфер индикатора: если нижний буфер индикатора на первом баре меньше, чем на втором - это сигнал в открытию SELL.


Входные параметры

  • Lots - размер открываемой позиции;
  • Donchian Channel: averaging period - параметр индикатора: период усреднения;
  • Donchian Channel: Time frame - параметр индикатора: таймфрейм;
  • Magic number of the strategy - уникальный идентификатор эксперта.

Результаты теста на EURUSD (настройки по-умолчанию):

Donchain counter EURUSD H1

Dominant_Color Dominant_Color

Индикатор доминирующего направления закрытия баров.

ILRS_MA ILRS_MA

Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA).

maximus_vX lite maximus_vX lite

Советник торгует по уровням. В рынке не более двух позиции каждого вида (BUY и SELL).

sDotToLineDist sDotToLineDist

Скрипт с функцией расчета расстояния от точки до линии.