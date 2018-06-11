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唐奇安 (Donchain) 顺势交易 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 5596
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来源: Scriptor.
MQL5 代码作者: Vladimir Karputov。
智能交易系统使用 唐奇安通道 指标。 局限性: 行情中不能超过一笔持仓，下一笔仓位可不早于 24 小时内开仓。
唐奇安通道指标值用作开仓和应用尾随停止功能的信号。
买入信号的一个示例: 如果第一根柱线上的指标上边界缓冲区大于第二根柱线上的指标上边界缓冲区，则买入:
分析下边界指标缓冲区的卖出信号: 如果第一根柱线的下边界指标缓冲区小于第二根，则是卖出信号。
输入值
- Lots - 开仓的大小;
- Donchian Channel: averaging period - 指标参数;
- Donchian Channel: Time frame - 指标参数;
- Magic number of the strategy - 智能交易系统的唯一标识数字。
EURUSD 测试结果 (使用默认设置):
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20444
ILRS_MA
线性回归斜率积分 (ILRS MA)。Dominant_Color
一款指示收盘柱线主要方向的指标。
Important_Extremums
一款重要极值的指标。JSmooth_MA
带有 Mark Jurik 平滑类型的移动平均线。