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sDotToLineDist - скрипт для MetaTrader 5
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Параметры функции:
- double LX1 - координата X первой точки линии;
- double LY1 - координата Y первой точки линии;
- double LX2 - координата X второй точки линии;
- double LY2 - координата Y второй точки линии;
- double DX - координата X точки;
- double DY - координата Y точки.
Принцип расчета
По координатам двух точек линии получаем формулы линии вида y=a+k*x. Коэффициент k определят величину наклона линии, то есть изменение координаты y на единицу изменения координаты x. Рассчитывается коэффициент k следующим образом:
double K=(LY2-LY1)/(LX2-LX1);
Константа a определяет значение линии при x=0, то есть соответствует уровню, на котором линия пересекает ось y. Зная коэффициент наклона и координату x одной из точек линии, вычисляем а:
double LA=LY1-K*LX1;
Расстояние от точки до лини определяется по перпендикуляру, проведенному к линии. Если повернуть рисунок на 90 градусов против часовой стрелки, линия d будет иметь такой же коэффициент наклона как и основная линия, но с другим знаком. Зная коэффициент наклона и координаты одной точки, можно получить уравнение линии, но в данном случае в форме x=a-ky. Значит константа a:
double DA=DX+K*DY;
Располагая формулами двух линий, найдем точку их пересечения. Для этого выраженный формулой первой линии y подставляем в формулу второй линии, делаем небольшие преобразования и получаем координату x точки пересечения:
double CX=(DA-K*LA)/(1.0+K*K);
Полученный x подставляем в формулу первой линии и получаем координату y точки пересечения линий:
double CY=LA+K*CX;
Зная координаты двух точек, можно вычислить расстояние между ними по осям x и y (величины проекций на оси). Далее, при помощи теоремы Пифагора вычислить расстояние:
MathSqrt(MathPow(DX-CX,2)+MathPow(DY-CY,2))
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