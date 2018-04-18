Параметры функции:

double LX1 - координата X первой точки линии;

- координата X первой точки линии; double LY1 - координата Y первой точки линии;

- координата Y первой точки линии; double LX2 - координата X второй точки линии;

- координата X второй точки линии; double LY2 - координата Y второй точки линии;

- координата Y второй точки линии; double DX - координата X точки;

- координата X точки; double DY - координата Y точки.





Принцип расчета

По координатам двух точек линии получаем формулы линии вида y=a+k*x. Коэффициент k определят величину наклона линии, то есть изменение координаты y на единицу изменения координаты x. Рассчитывается коэффициент k следующим образом:

double K=(LY2-LY1)/(LX2-LX1);

Константа a определяет значение линии при x=0, то есть соответствует уровню, на котором линия пересекает ось y. Зная коэффициент наклона и координату x одной из точек линии, вычисляем а:

double LA=LY1-K*LX1;

Расстояние от точки до лини определяется по перпендикуляру, проведенному к линии. Если повернуть рисунок на 90 градусов против часовой стрелки, линия d будет иметь такой же коэффициент наклона как и основная линия, но с другим знаком. Зная коэффициент наклона и координаты одной точки, можно получить уравнение линии, но в данном случае в форме x=a-ky. Значит константа a:

double DA=DX+K*DY;

Располагая формулами двух линий, найдем точку их пересечения. Для этого выраженный формулой первой линии y подставляем в формулу второй линии, делаем небольшие преобразования и получаем координату x точки пересечения:

double CX=(DA-K*LA)/( 1.0 +K*K);

Полученный x подставляем в формулу первой линии и получаем координату y точки пересечения линий:

double CY=LA+K*CX;

Зная координаты двух точек, можно вычислить расстояние между ними по осям x и y (величины проекций на оси). Далее, при помощи теоремы Пифагора вычислить расстояние:

MathSqrt ( MathPow (DX-CX, 2 )+ MathPow (DY-CY, 2 ))

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