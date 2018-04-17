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maximus_vX lite - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: eugene-last.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник определяет уровни консолидации цен. Консолидации визуально отображаются на графике в виде горизонтальных линий: получатся своеобразный коридор. Две верхние линии (зеленого цвета) обозначают коридор для BUY позиций, а две нижние (красного цвета) - коридор для SELL позиций:
Советник старается не открывать более двух позиции каждого вида (BUY и SELL). Также действует правило: если уже есть позиция, то следующую позицию этого же вида можно открыть не ранее чем через Trade once in "timeframe of checked elements" * количество секунд в таймфрейме History: timeframe of checked elements.
Входные параметры
- Trade once in "timeframe of checked elements" - минимальный временной промежуток, через который можно открывать вторую позицию (значение параметра умножается на History: timeframe of checked elements);
- Minimum indent from to the consolidation line to open a position - минимальное расстояние от текущей линии консолидации до цены открытия позиции;
- History: range candle (High - Low) - минимальный размер свечи для расчета консолидации;
- History: data count to copy - количество запрашиваемых элементов для расчета консолидации;
- History: number of checked elements for Max and Min - количество анализируемых элементов внутри History: data count to copy;
- History: timeframe of checked elements - таймфрейм на котором рассчитывается консолидация;
- Risk in percent for a deal from a free margin - процент риска на сделку;
- Stop Loss - стоп лосс (значение 50 для символа "пятизнака" означает 0.00050, для "четырехзнака" - 0.0050);
- Min profit (percent) - минимальная прибыль (в процентах), при достижении все позиции закрываются;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Результаты теста на EURUSD,H1 с параметрами по умолчанию:
Торговая система на основе индикатора Donchian Channel.Dominant_Color
Индикатор доминирующего направления закрытия баров.
Скрипт с функцией расчета расстояния от точки до линии.Poker_SHOW
Советник на генераторе случайных чисел. Определение тренда на основе индикатора iMA (Moving Average, MA).