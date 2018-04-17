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maximus_vX lite - эксперт для MetaTrader 5

eugene-last | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2232
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Автор идеи: eugene-last.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник определяет уровни консолидации цен. Консолидации визуально отображаются на графике в виде горизонтальных линий: получатся своеобразный коридор. Две верхние линии (зеленого цвета) обозначают коридор для BUY позиций, а две нижние (красного цвета) - коридор для SELL позиций:

maximus_vX lite

Советник старается не открывать более двух позиции каждого вида (BUY и SELL). Также действует правило: если уже есть позиция, то следующую позицию этого же вида можно открыть не ранее чем через Trade once in "timeframe of checked elements" * количество секунд в таймфрейме History: timeframe of checked elements.


Входные параметры

  • Trade once in "timeframe of checked elements" - минимальный временной промежуток, через который можно открывать вторую позицию (значение параметра умножается на History: timeframe of checked elements);
  • Minimum indent from to the consolidation line to open a position - минимальное расстояние от текущей линии консолидации до цены открытия позиции;
  • History: range candle (High - Low) - минимальный размер свечи для расчета консолидации;
  • History: data count to copy - количество запрашиваемых элементов для расчета консолидации;
  • History: number of checked elements for Max and Min - количество анализируемых элементов внутри History: data count to copy;
  • History: timeframe of checked elements - таймфрейм на котором рассчитывается консолидация;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - процент риска на сделку;
  • Stop Loss - стоп лосс (значение 50 для символа "пятизнака" означает 0.00050, для "четырехзнака" - 0.0050);
  • Min profit (percent) - минимальная прибыль (в процентах), при достижении все позиции закрываются;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Результаты теста на EURUSD,H1 с параметрами по умолчанию:

maximus_vX lite EURUSD H1

Donchain counter Donchain counter

Торговая система на основе индикатора Donchian Channel.

Dominant_Color Dominant_Color

Индикатор доминирующего направления закрытия баров.

sDotToLineDist sDotToLineDist

Скрипт с функцией расчета расстояния от точки до линии.

Poker_SHOW Poker_SHOW

Советник на генераторе случайных чисел. Определение тренда на основе индикатора iMA (Moving Average, MA).