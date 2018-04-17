maximus_vX lite

Автор идеи: eugene-last.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник определяет уровни консолидации цен. Консолидации визуально отображаются на графике в виде горизонтальных линий: получатся своеобразный коридор. Две верхние линии (зеленого цвета) обозначают коридор для BUY позиций, а две нижние (красного цвета) - коридор для SELL позиций:

Советник старается не открывать более двух позиции каждого вида (BUY и SELL). Также действует правило: если уже есть позиция, то следующую позицию этого же вида можно открыть не ранее чем через Trade once in "timeframe of checked elements" * количество секунд в таймфрейме History: timeframe of checked elements.





Входные параметры

Trade once in "timeframe of checked elements" - минимальный временной промежуток, через который можно открывать вторую позицию (значение параметра умножается на History: timeframe of checked elements );

- минимальный временной промежуток, через который можно открывать вторую позицию (значение параметра умножается на ); Minimum indent from to the consolidation line to open a position - минимальное расстояние от текущей линии консолидации до цены открытия позиции;

- минимальное расстояние от текущей линии консолидации до цены открытия позиции; History: range candle (High - Low) - минимальный размер свечи для расчета консолидации;

- минимальный размер свечи для расчета консолидации; History: data count to copy - количество запрашиваемых элементов для расчета консолидации;

- количество запрашиваемых элементов для расчета консолидации; History: number of checked elements for Max and Min - количество анализируемых элементов внутри History: data count to copy ;

- количество анализируемых элементов внутри ; History: timeframe of checked elements - таймфрейм на котором рассчитывается консолидация;

- таймфрейм на котором рассчитывается консолидация; Risk in percent for a deal from a free margin - процент риска на сделку;

- процент риска на сделку; Stop Loss - стоп лосс (значение 50 для символа "пятизнака" означает 0.00050, для "четырехзнака" - 0.0050);

- стоп лосс (значение 50 для символа "пятизнака" означает 0.00050, для "четырехзнака" - 0.0050); Min profit (percent) - минимальная прибыль (в процентах), при достижении все позиции закрываются;

- минимальная прибыль (в процентах), при достижении все позиции закрываются; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Результаты теста на EURUSD,H1 с параметрами по умолчанию: