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指标显示价格图表上可能的止损价位。 多头仓和空头仓分别显示。 该指标类似于 Mod_ATR_Trailing_Stop，但计算基础不同 - 以百分比表示。
它有一个输入参数:
- Percent - 停止线和收盘价之间距离的百分比值。
计算:
-
如果 Close[i] > TSL[i-1] 和 Close[i-1] > TSL[i-1]TSL[i] = Max(TSL[i-1], Close[i]-loss)
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如果 Close[i] < TSL[i-1] 和 Close[i-1] < TSL[i-1]TSL[i] = Min(TSL[i-1], Close[i]+loss)
-
如果 Close[i] > TSL[i-1]TSL[i] = Close[i] - loss
-
如果 Close[i] < TSL[i-1]TSL[i] = Close[i] + loss
其中
loss = Close[i]*Percent/100.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20436
Simple_Support_Resistance
一款当前支撑/阻力位的指标。RMO
趋势指标: Rahul Mohindar 振荡器
TriMA
三角移动平均线。Dominant_Color
一款指示收盘柱线主要方向的指标。