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指标

Trailing_Stop_Level - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1359
等级:
(10)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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指标显示价格图表上可能的止损价位。 多头仓和空头仓分别显示。 该指标类似于 Mod_ATR_Trailing_Stop，但计算基础不同 - 以百分比表示。

它有一个输入参数:

  • Percent - 停止线和收盘价之间距离的百分比值。

计算:

  • 如果 Close[i] > TSL[i-1]Close[i-1] > TSL[i-1]

    TSL[i] = Max(TSL[i-1], Close[i]-loss)

  • 如果 Close[i] < TSL[i-1]Close[i-1] < TSL[i-1]

    TSL[i] = Min(TSL[i-1], Close[i]+loss)

  • 如果 Close[i] > TSL[i-1]

    TSL[i] = Close[i] - loss

  • 如果 Close[i] < TSL[i-1]

    TSL[i] = Close[i] + loss

其中

loss = Close[i]*Percent/100.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20436

Simple_Support_Resistance Simple_Support_Resistance

一款当前支撑/阻力位的指标。

RMO RMO

趋势指标: Rahul Mohindar 振荡器

TriMA TriMA

三角移动平均线。

Dominant_Color Dominant_Color

一款指示收盘柱线主要方向的指标。