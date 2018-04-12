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Индикаторы

Mod_ATR_Trailing_Stop - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор отображает на графике цены возможные уровни StopLoss. Отдельно для Long- и Short-позиций.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Coefficient - коэффициент (дистанция отступа от цены).

Расчет:

  • Если Close[i] < TS[i-1] и Close[i-1] < TS[i-1]

    TS[i] = Min(TS[i-1], Close[i] + loss)

  • Если Close[i] > TS[i-1]

    TS[i] = Close[i] - loss

  • Если CClose[i] < TS[i-1]

    TS[i] = Close[i] + loss

где:

loss = Coeff*WMA(Diff, Period),
WMA - Wilder Exponential Moving Average,
Diff[i] = Max(HiLo, Href, Lref),
HiLo[i] = Min(High[i] - Low[i], MVA(High - Low, Period))

  • Если CLow[i]<=High[i-1]

    Href[i] = High[i] - Close[i-1]

  • Если Low[i]>High[i-1]

    Href[i] = (High[i] + High[i-1] - Low[i] - Close[i-1])/2

  • Если High[i]>=Low[i-1]

    Lref[i] = Close[i-1] - Low[i]

  • Если High[i]<Low[i-1]

    Lref[i] = (Close[i-1] + High[i] - Low[i-1] - Low[i])/2

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