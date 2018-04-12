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Mod_ATR_Trailing_Stop - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает на графике цены возможные уровни StopLoss. Отдельно для Long- и Short-позиций.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Coefficient - коэффициент (дистанция отступа от цены).
Расчет:
-
Если Close[i] < TS[i-1] и Close[i-1] < TS[i-1]TS[i] = Min(TS[i-1], Close[i] + loss)
-
Если Close[i] > TS[i-1]TS[i] = Close[i] - loss
-
Если CClose[i] < TS[i-1]TS[i] = Close[i] + loss
где:
loss = Coeff*WMA(Diff, Period),
WMA - Wilder Exponential Moving Average,
Diff[i] = Max(HiLo, Href, Lref),
HiLo[i] = Min(High[i] - Low[i], MVA(High - Low, Period))
WMA - Wilder Exponential Moving Average,
Diff[i] = Max(HiLo, Href, Lref),
HiLo[i] = Min(High[i] - Low[i], MVA(High - Low, Period))
-
Если CLow[i]<=High[i-1]Href[i] = High[i] - Close[i-1]
-
Если Low[i]>High[i-1]Href[i] = (High[i] + High[i-1] - Low[i] - Close[i-1])/2
-
Если High[i]>=Low[i-1]Lref[i] = Close[i-1] - Low[i]
-
Если High[i]<Low[i-1]Lref[i] = (Close[i-1] + High[i] - Low[i-1] - Low[i])/2
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Трендовый индикатор Rahul Mohindar OscillatorREMA
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