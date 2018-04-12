Индикатор отображает на графике цены возможные уровни StopLoss. Отдельно для Long- и Short-позиций.

Имеет два настраиваемых параметра:

Расчет:

Если Close[i] < TS[i-1] и Close[i-1] < TS[i-1] TS[i] = Min(TS[i-1], Close[i] + loss)

Если Close[i] > TS[i-1] TS[i] = Close[i] - loss

Если CClose[i] < TS[i-1] TS[i] = Close[i] + loss

где:

loss = Coeff*WMA(Diff, Period),

WMA - Wilder Exponential Moving Average,

Diff[i] = Max(HiLo, Href, Lref),

HiLo[i] = Min(High[i] - Low[i], MVA(High - Low, Period))