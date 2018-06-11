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Simple_Support_Resistance - MetaTrader 5脚本

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指标在价格图上显示可能的支撑/阻力位。

计算公式:

Support[i] = 2*Min - Max,
Resistance[i] = 2*Max - Min

其中

Max, Min - 从 (i-Period) 至 (i-1) 范围内的最高价和最低价

指标有两个输入参数:

  • Period - 计算周期 (* 计算最高和最低价格的范围);
  • Lines length - 支撑/阻力等级的长度。
* 周期越长，支撑线与阻力线之间的区域越宽。

图例1. H1, Period = 1

图例1. H1, Period = 1


图例 2. H4, Period = 3

图例 2. H4, Period = 3


图例 3. M5, Period = 15 (默认)

图例 3. M5, Period = 15 (默认)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20435

RMO RMO

趋势指标: Rahul Mohindar 振荡器

REMA REMA

Cris Satchwell 的正规化 EMA。

Trailing_Stop_Level Trailing_Stop_Level

一款止损价位的指标。

TriMA TriMA

三角移动平均线。