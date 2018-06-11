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Simple_Support_Resistance - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2301
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指标在价格图上显示可能的支撑/阻力位。
计算公式:
Support[i] = 2*Min - Max, Resistance[i] = 2*Max - Min
其中
Max, Min - 从 (i-Period) 至 (i-1) 范围内的最高价和最低价
指标有两个输入参数:
- Period - 计算周期 (* 计算最高和最低价格的范围);
- Lines length - 支撑/阻力等级的长度。
* 周期越长，支撑线与阻力线之间的区域越宽。
图例1. H1, Period = 1
图例 2. H4, Period = 3
图例 3. M5, Period = 15 (默认)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20435
Trailing_Stop_Level
一款止损价位的指标。TriMA
三角移动平均线。