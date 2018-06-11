指标在价格图上显示可能的支撑/阻力位。

计算公式: Support[i] = 2*Min - Max, Resistance[i] = 2*Max - Min 其中 Max, Min - 从 (i-Period) 至 (i-1) 范围内的最高价和最低价

指标有两个输入参数:

Period - 计算周期 (* 计算最高和最低价格的范围);

- 计算周期 (* 计算最高和最低价格的范围); Lines length - 支撑/阻力等级的长度。

* 周期越长，支撑线与阻力线之间的区域越宽。

图例1. H1, Period = 1





图例 2. H4, Period = 3





图例 3. M5, Period = 15 (默认)