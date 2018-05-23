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Hull 趋势 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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Hull trend.mq5 (14.71 KB) 预览
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基于Hull 移动平均的指标。


如何工作

  • 它计算了 Hull 移动平均
  • 使用了计算得到的 Hull 移动平均的倾斜方向作为趋势的标准，
  • 根据显示类型，它可以画出:
    • 彩色线.
    • 彩色柱.
    • 彩色烛形.
  • 显示类型可以自动调节 (根据图表类型，指标会使用相应的绘图风格).

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20425

Rsi(var) Zerolag DEMA Rsi(var) Zerolag DEMA

带有 zero lag DEMA 的 Rsi(var) 指标

Rsi(var) Zerolag MA Rsi(var) Zerolag MA

带有零延迟移动平均的 Rsi(var) 指标。

Dsl - CMO Dsl - CMO

Chande 动量振荡指标，加上了信号线虚线，而不是用于趋势的静态水平。

Dsl - CMO 柱形 Dsl - CMO 柱形

Chande 动量振荡指标，加上了间断信号线，而不是使用的静态水平来在主图表上以柱形(如果当前图表类型是柱形或者线形)或者烛形(自动完成)显示趋势。