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指标

Mod_ATR_Trailing_Stop - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
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等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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指标显示价格图表上可能的止损价位。 多头仓和空头仓分别显示。

它有两个参数:

  • Period - 计算周期;
  • Coefficient - 自价格的距离。

计算:

  • 如果 Close[i] < TS[i-1] and Close[i-1] < TS[i-1]

    TS[i] = Min(TS[i-1], Close[i] + loss)

  • Если CClose[i] > TS[i-1]

    TS[i] = Close[i] - loss

  • 如果 CClose[i] < TS[i-1]

    TS[i] = Close[i] + loss

其中

loss = Coeff*WMA(Diff, Period),
WMA - Wilder Exponential Moving Average,
Diff[i] = Max(HiLo, Href, Lref),
HiLo[i] = Min(High[i] - Low[i], MVA(High - Low, Period))

  • 如果 CLow[i]<=High[i-1]

    Href[i] = High[i] - Close[i-1]

  • 如果 CLow[i]>High[i-1]

    Href[i] = (High[i] + High[i-1] - Low[i] - Close[i-1])/2

  • 如果 CHigh[i]>=Low[i-1]

    Lref[i] = Close[i-1] - Low[i]

  • 如果 CHigh[i]<Low[i-1]

    Lref[i] = (Close[i-1] + High[i] - Low[i-1] - Low[i])/2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20423

LSMA LSMA

最小二乘移动平均线 - 通过最小二乘法计算的移动平均线。

ITrendMA ITrendMA

J. Ehlers 的瞬时趋势线。

Universal 1.64 Universal 1.64

通用持仓尾随和挂单。

PVI_Smoothed PVI_Smoothed

正交易量平滑指数