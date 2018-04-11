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ITrendMA - индикатор для MetaTrader 5
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Instantaneous Trendline by J.Ehlers - скользящая средняя Дж. Элерса, рассчитываемая по формуле:
Если i<=7:
ITrend[i] = (Price[i] + 2*Price[i-1] + Price[i-2])/4
Если i>7:
ITrend[i] = c1*Price[i] + c2*Price[i-1] - c3*Price[i-2] + c4*ITrend[i-1] - c5*ITrend[i-2]
где:
c1 = Alpha - 0.25*Alpha*Alpha,
c2 = 0.5*Alpha*Alpha,
c3 = Alpha - 0.75*Alpha*Alpha,
c4 = 2*(1 - Alpha),
c5 = (1 - Alpha)*(1 - Alpha),
Alpha = 2/(Period + 1)
c2 = 0.5*Alpha*Alpha,
c3 = Alpha - 0.75*Alpha*Alpha,
c4 = 2*(1 - Alpha),
c5 = (1 - Alpha)*(1 - Alpha),
Alpha = 2/(Period + 1)
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
HMA
Alan Hull's Moving Average - незапаздывающая скользящая средняя Алана Халла.Bollinger Bands N positions v2
Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.
LSMA
Least Square Moving Average - скользящая средняя, рассчитываемая методом наименьших квадратов.Universal 1.64
Универсальный трейлинг позиций и отложенных ордеров.