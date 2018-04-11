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Индикаторы

ITrendMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1928
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(10)
Опубликован:
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Instantaneous Trendline by J.Ehlers - скользящая средняя Дж. Элерса, рассчитываемая по формуле:

Если i<=7:

ITrend[i] = (Price[i] + 2*Price[i-1] + Price[i-2])/4

Если i>7:

ITrend[i] = c1*Price[i] + c2*Price[i-1] - c3*Price[i-2] + c4*ITrend[i-1] - c5*ITrend[i-2]

где:

c1 = Alpha - 0.25*Alpha*Alpha,
c2 = 0.5*Alpha*Alpha,
c3 = Alpha - 0.75*Alpha*Alpha,
c4 = 2*(1 - Alpha),
c5 = (1 - Alpha)*(1 - Alpha),
Alpha = 2/(Period + 1)

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

HMA HMA

Alan Hull's Moving Average - незапаздывающая скользящая средняя Алана Халла.

Bollinger Bands N positions v2 Bollinger Bands N positions v2

Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.

LSMA LSMA

Least Square Moving Average - скользящая средняя, рассчитываемая методом наименьших квадратов.

Universal 1.64 Universal 1.64

Универсальный трейлинг позиций и отложенных ордеров.