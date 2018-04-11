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Индикаторы

Interpolation - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1723
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор выводит на график цены линию, построенную методом полиномиальной интерполяции между двумя узловыми линиями.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Length - первоначальная дистанция между двумя узловыми линиями (в барах);
  • Power - чувствительность (количество итераций расчета линии);
  • Applied price - цена расчета;
  • Drawing style of node line - стиль рисования линий узлов.

Prevailing_Trend Prevailing_Trend

Индикатор преобладающей тенденции.

Crossing of two iMA v2 Crossing of two iMA v2

Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

Bollinger Bands N positions v2 Bollinger Bands N positions v2

Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.

HMA HMA

Alan Hull's Moving Average - незапаздывающая скользящая средняя Алана Халла.