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Interpolation - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит на график цены линию, построенную методом полиномиальной интерполяции между двумя узловыми линиями.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Length - первоначальная дистанция между двумя узловыми линиями (в барах);
- Power - чувствительность (количество итераций расчета линии);
- Applied price - цена расчета;
- Drawing style of node line - стиль рисования линий узлов.
Prevailing_Trend
Индикатор преобладающей тенденции.Crossing of two iMA v2
Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.
Bollinger Bands N positions v2
Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.HMA
Alan Hull's Moving Average - незапаздывающая скользящая средняя Алана Халла.