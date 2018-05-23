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ZeroLAG MA 指标第一次是在股票和商品的技术分析杂志，2000年4月刊上发布的，ZeroLAG MA 是一个零延迟的移动平均指标。
这个指标使用了 TEMA 计算模式，以使得和最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟，并且这个版本比 Zero lag DEMA 也更快。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20413
Zero lag DEMA
本指标使用了 DEMA 计算模式，和最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟，并且这个版本也更快。零延迟 MA
根据创建者的说法，ZeroLAG MA 是一个零延迟的移动平均。不论我们是否同意，其实没有关系，和一些“通常的”移动平均相比，延迟是有很大降低的，所以它可以用于任何减少延迟是重要因素的系统。
Rsi(var) Zerolag MA
带有零延迟移动平均的 Rsi(var) 指标。Rsi(var) Zerolag DEMA
带有 zero lag DEMA 的 Rsi(var) 指标