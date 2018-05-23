本指标使用了 DEMA 计算模式，和最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟，并且这个版本也更快。

根据创建者的说法，ZeroLAG MA 是一个零延迟的移动平均。不论我们是否同意，其实没有关系，和一些“通常的”移动平均相比，延迟是有很大降低的，所以它可以用于任何减少延迟是重要因素的系统。